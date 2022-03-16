人民网北京3月16日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会今日召开会议，传达学习贯彻国务院金融委会议精神，并就做好下一步银行业保险业监管工作作出安排部署。会议要求，要积极支持资本市场平稳运行，积极出台对市场有利的政策，要大力支持直接融资，促进融资结构优化。

会议指出，银保监会系统要深刻认识“两个确立”的重大意义，坚决做到“两个维护”，迅速把思想和行动统一到党中央对形势的分析判断和决策部署上来。要坚决落实中央经济工作会议精神和全国“两会”部署，担负起稳定宏观经济的责任，坚持发展是党执政兴国的第一要务，坚持以经济建设为中心，坚持深化改革、扩大开放，坚持市场化、法治化原则，坚持“两个毫不动摇”，切实保护产权，统筹疫情防控和经济社会发展，持续提高监管前瞻性有效性，深入推进银行业保险业改革开放，着力推动经济社会高质量发展，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。

会议强调，要按照稳字当头、稳中求进的要求，全力支持稳定宏观经济大盘，促进经济运行在合理区间。要指导银行保险机构从大局出发，坚定支持实体经济发展。满足市场主体合理融资需求，加大融资供给，新增贷款要保持适度增长。促进中小微企业融资增量、扩面、降价。各部门和派出机构要鼓励银行保险机构创新支持国家科技研究，更好服务关键核心技术攻关企业和“专精特新”企业。提升金融服务乡村振兴质效，助力“新市民”在城镇安居创业。继续规范发展第三支柱养老保险，推动完善健康保险服务。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，持续完善“稳地价、稳房价、稳预期”房地产长效机制，积极推动房地产行业转变发展方式，鼓励机构稳妥有序开展并购贷款，重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目，促进房地产业良性循环和健康发展。要按照市场化、法治化、国际化的方针完善既定方案，坚持稳中求进，通过规范、透明、可预期的监管，稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作，红灯、绿灯都要设置好，促进平台经济平稳健康发展，提高国际竞争力。要加强与香港金融监管部门的沟通协作，支持香港金融市场健康发展。

会议要求，要引导信托、理财和保险公司等机构树立长期投资理念，开展真正的专业投资、价值投资，成为促进资本市场发展、维护资本市场稳定的中坚力量。要充分发挥保险资金长期投资的优势，引导保险机构将更多资金配置于权益类资产。支持保险公司通过直接投资、委托投资、公募基金等各种渠道，增加资本市场投资，特别是优质上市公司的股票投资。要加大权益类资管产品发行力度，支持理财公司提高权益类产品比重，保险机构发行组合类产品。要及时回应市场关注的热点问题，稳定市场预期。要积极主动加强与相关部门的沟通协调，形成保持政策预期稳定一致的合力。

(责编：罗知之、高雷)