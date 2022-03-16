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传达学习国务院金融委第51次专题会议精神

央行：货币政策要主动应对 新增贷款要保持适度增长

2022年03月16日15:58 | 来源：人民网
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人民网北京3月16日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日召开会议，传达学习国务院金融委第51次专题会议精神。会议要求，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长，大力支持中小微企业，坚定支持实体经济发展，保持经济运行在合理区间。

会议要求，人民银行坚决贯彻党中央国务院决策部署，坚决提高政治站位，坚决落实金融委的工作要求，积极担当作为，把中央经济工作会议精神和全国“两会”部署落到实处。坚持以经济建设为中心，坚持高质量发展，坚持深化改革、扩大开放，坚持市场化法治化原则，坚持保护产权和两个毫不动摇。

会议强调，要坚持稳中求进，防范化解房地产市场风险，稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作，促进平台经济健康平稳发展，提高国际竞争力。进一步加强部门间政策协调，及时回应市场关注的热点问题，稳定预期，提振信心，保持中国经济平稳健康发展，共同维护资本市场的稳定发展。

(责编：罗知之、高雷)

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