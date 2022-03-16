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市场监管在行动系列报道之十一：

维护市场价格稳定 保障群众消费安全 

人民网记者 孙博洋
2022年03月16日15:47 |
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据了解，2021年，市场监管总局围绕“我为群众办实事”实践活动，加强价格收费监管，不断优化竞争生态，创新规范直销与打击传销工作，为统筹疫情防控和经济社会发展作出了新贡献。

深入开展涉企收费治理 切实减轻企业负担

据市场监管总局相关负责人介绍，市场监管总局将治理涉企收费作为全年工作主线来抓，并纳入“我为群众办实事”十大专项行动。针对市场主体特别是中小微企业反映的突出问题，全年推进中介机构、行业协会、交通物流、水电气暖、商业银行等领域专项检查。

市场监管总局发布数据显示，截至12月底，全国共检查收费单位9.89万家，已退企业60.34亿元。

强化市场价格监管 维护市场秩序稳定

据市场监管总局相关负责人介绍，针对大型互联网平台跑马圈地社区团购市场，侵犯小商小贩利益问题，市场监管总局成立专案组，对5家社区团购企业低价倾销、价格欺诈等不正当价格行为处以650万元顶格罚款。针对共享消费领域不正当价格问题，对8个共享消费品牌经营企业开展行政指导，规范价格行为。

同时，据该负责人介绍，针对化肥价格上涨影响农业生产问题，市场监管总局速出手依法对3家化肥企业哄抬钾肥价格行为处以罚款680万元；针对不法经销商哄抬炒作汽车芯片价格，依法对3家经销企业处以罚款250万元。

该负责人还介绍到，为从严治理校外培训机构乱象，市场监管总局还组建专案组对重点地区的15家校外培训机构进行重点检查，对涉及价格欺诈、虚假宣传的行为进行顶格处罚，累计罚款3650万元。

开展反不正当竞争专项执法 围绕热点问题加强整治

据介绍，市场监管总局聚焦互联网、“保健”、医药购销等社会关注、消费者反映强烈的领域，整治普遍性、行业性问题。全年共查办各类不正当竞争案件8563件，罚没金额5.73亿元。

同时，市场监管总局还聚焦网络不正当竞争行为，立案查办了唯品会利用技术手段实施“二选一”不正当竞争行为，顶格处以300万元罚款，首次对“二选一”适用反不正当竞争法。针对“刷单炒信”多发的普遍性问题，查办案件1064件，罚没金额7856万元。

据介绍，市场监管总局还针对医美行业竞争乱象，查办不正当竞争案件103件，罚没金额598万元。举办反不正当竞争论坛，发布2020年白皮书和反不正当竞争影响力十大事件，社会反响良好。

加强“规直打传” 维护群众利益和社会稳定

市场监管总局相关负责人表示，市场监管总局高度重视打击传销工作，将打击防范传销作为“我为群众办事”实践活动的重点任务。

据该负责人介绍，市场监管部门在“归直打传”工作中创新宣传方式，与七省八市共同签订《打击防范传销工作责任书》，压实属地责任，继续坚持常态化打击防范。进一步增强人民群众防范传销意识，各地市、新闻媒体广泛开展禁止传销进社区、进学校、进网络、进市场、进商超专题宣传教育活动。同时，积极回应广大消费者关注的直销监管执法热点，坚定内外资直销企业投资发展信心。

(责编：申佳平、高雷)

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