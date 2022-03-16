人民网记者 孙博洋

据了解，2021年，市场监管总局（标准委）认真落实《国家标准化发展纲要》提出的关于完善扩大内需方面标准的要求，不断提升消费品标准和质量水平，强化标准引领作用，助力新产品新业态新模式快速健康发展,让消费者消费更放心。

标准让消费更绿色

据了解，2021年，在推动电冰箱、空调器和洗衣机等家用电器“绿色产品评价”国家标准深入实施的基础上，“绿色”展台、“绿色”餐饮相继制定了国家标准。

据市场监管总局相关负责人介绍，截至目前，我国已制定19项绿色产品评价国家标准，对标称“绿色产品”的资源属性、能源属性、环境属性、品质属性提出明确要求。

同时，据该负责人介绍，在服务业领域，也先后出台了绿色物流、绿色会展、绿色包装、绿色商场等标准。从重点产品、重点领域、重点环节逐步构建起覆盖消费全领域、全链条的“绿色”标准体系，让人民群众在践行生态文明生活方式、追求绿色消费的过程中，有标可依、有标可循。

标准让消费更优质

据市场监管总局相关负责人介绍，2021年，我国的企业标准“领跑者”制度深入实施，在农业、消费品、装备制造、新兴产业、服务等202个重点领域，累计有800多家企业的1300多项标准纳入企业标准“领跑者”名单，消费品占比突出，以“数据平台+二维码”展示标准、产品指标与领跑者指标的比对结果，便利了消费者选购消费。

该负责人表示，在2021年，市场监管部门还深入推进对标达标活动，指导全国4.2万家企业，累计发布对标结果9.7万余个，覆盖服装、低压开关设备、家具等1379个产品和服务门类，激发企业创新活力，带动行业创新发展，不断促进产品和服务升级，让消费变得更优质、更美好。

标准让生活更智能

据了解，为适应人工智能、机器人等新技术与消费品深度融合的趋势，近年来，市场监管总局（标准委）加快制定智能空调、适老家电、家用机器人、服务机器人等一批新标准，助力新产品走入百姓生活。

市场监管总局相关负责人表示，这些标准不仅从产品电气安全、机械安全、可靠性、使用性能、个人信息保护等多个角度，对智能产品的质量安全进行了规范，还对“智能”进行了科学界定，充分发挥标准对产业健康有序发展的引领作用。

标准让体验更舒心

据了解，去年，围绕居民生活领域，包括插头插座、羽绒服装、电水壶、床上用品、原电池等一批生活常用消费品发布了新版国家标准。

市场监管总局相关负责人表示，这些新版国标不仅对产品质量安全水平提出更高要求，使产品升级迭代，引领产业提质增效，还从提升消费体验等角度出发，对标准的条款和具体要求进行梳理，丰富了消费品类，优化了消费体验，提振了消费信心。

据介绍，2021年，市场监管总局、商务部、文化和旅游部联合印发《关于以标准化促进餐饮节约反对餐饮浪费的意见》，提出8项标准化具体举措。餐饮业供应链管理、外卖餐品信息描述等3项国家标准，规范了餐饮原材料采购、加工制作、物流、销售等全流程的供应链管理要求，解决了外卖点餐“看不到实物”的痛点，便于消费者合理点餐、明白消费、避免浪费。

(责编：申佳平、高雷)