人民网北京3月16日电 （记者李楠桦）据上海市市场监管局官方微信消息，3·15晚会曝光“被操纵的口碑”事件后，上海市市场监管局责成相关区局落实属地责任，针对晚会曝光的问题，开展进一步调查。

据介绍，上海市场监管部门第一时间对晚会曝光的深圳英迈思信息技术有限公司上海分公司、上海珍岛网络科技有限公司、上海客羽文化科技有限公司、上海牛推信息科技有限公司、上海顶匠信息科技有限公司等五家涉事企业开展调查。

上海市闵行区市场监管局执法人员在深圳英迈思信息技术有限公司上海分公司办公场地内进行现场检查和取证。图片来源：上海市场监管

上海市静安区市场监管局执法人员对上海珍岛网络科技有限公司的主体信息，企业员工培训资料，客户合同，企业电脑内相关数据等进行检查。图片来源：上海市场监管

上海市金山区市场监管局执法人员对上海牛推信息科技有限公司开展现场核查，对当事人电脑主机、笔记本等实施扣押，并发询问通知书。图片来源：上海市场监管

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