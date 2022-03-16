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三部门：加快推动城市货运配送体系绿色低碳发展

2022年03月16日14:56 | 来源：人民网
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人民网北京3月16日电 （记者王连香）日前，交通运输部、公安部、商务部联合印发《城市绿色货运配送示范工程管理办法》（以下简称《管理办法》），对城市绿色货运配送示范工程的申报、组织实施、验收与命名、动态评估等工作提出指导和支持，以加快推动城市货运配送体系绿色低碳发展。

《管理办法》提出，省级交通运输主管部门应会同公安、商务主管部门根据部级评审意见，组织辖区内示范工程创建城市修改并正式印发《实施方案》，报交通运输部备案。

在组织创建城市绿色货运配送示范工程城市过程中，创建城市应每年开展一次自查评估工作，对照《城市绿色货运配送示范工程绩效考核评分细则》进行自评打分，并编写示范工程总结报告，报省级交通运输、公安、商务主管部门审核。

同时，省级交通运输主管部门应会同公安、商务主管部门应加强对创建城市的跟踪督导和绩效评估，定期开展集中督导，并结合创建城市上报材料，开展实地查验，进一步完善示范工程总结报告，并与本省份推进城市绿色货运配送发展所编制或发布的相关规划、政策文件、标准规范、典型案例、创新成果等材料，于次年2月底前报送交通运输部、公安部、商务部。

《管理办法》指出，创建期结束后，已完成《实施方案》确定的各项目标任务的示范工程，可申请验收。交通运输部会同公安部、商务部制定示范工程验收方案和验收考核指标，组织专家对申请验收的示范工程开展验收。验收工作按照“城市自评、省级审核、部级验收”等程序进行。

交通运输部会同公安部、商务部，从示范城市获得称号次年起，按照“方向不变、力度不减、标准不降”的原则和“三年一评估”的要求，组织开展示范城市动态评估工作。动态评估期间，省级交通运输主管部门应会同公安、商务主管部门持续开展跟踪督导工作，组织示范城市开展年度评价工作。动态评估工作每三年开展一次，按照“城市自评、省级初审、部级评估”程序进行。

(责编：王连香、高雷)

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