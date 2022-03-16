申佳平

当前，我国常住人口城镇化率已达64.72%，城市已成为人民群众工作生活的主要载体。人民群众对优质公共服务、生态环境、健康安全等方面需求日益增长，城市发展将更多体现生产生活生态多元导向，生产生活方式将加快向绿色低碳方向转型。

据国家发展改革委员会官网消息，《成都建设践行新发展理念的公园城市示范区总体方案》（以下简称《方案》）近日已经国务院批复同意。《方案》提出到2035年园中建城、城中有园、推窗见绿、出门见园的公园城市形态充分彰显，山水人城和谐相融的公园城市全面建成。

到2035年公园城市示范区建设全面完成

“成都建设公园城市，是新发展理念的城市表达和生态文明思想的城市实践，有利于在探索城市与自然和谐共生新实践、城市人民高品质生活新方式、城市经济高质量发展新模式、超大特大城市转型发展新路径等方面，积累有效做法和有益经验。”国家发展改革委有关负责人回答记者提问时表示。

他指出，成都市作为西部地区超大城市，生态本底良好、发展活力强劲，在公园城市建设方面开展了积极探索、形成了初步成果，具备进一步深化建设的坚实基础和独特优势。

据介绍，《方案》提出到2025年，公园城市示范区建设取得明显成效，公园形态与城市空间深度融合，历史文化名城特征更加彰显，市政公用设施安全性大幅提升，居民生活品质显著改善，营商环境优化提升，城市治理体系更为健全；到2035年，公园城市示范区建设全面完成。

牢牢把握三个发展定位

国家发展改革委有关负责人表示，成都建设公园城市示范区，要深入践行新发展理念，突出公园城市的内涵特征和建设要求，牢牢把握三个发展定位。

一是城市践行绿水青山就是金山银山理念的示范区。过去一些城市走粗放式发展路子，存在着空间无序扩张、生态功能退化、资源低效利用等问题。成都建设公园城市，要坚持生态优先、绿色发展，把良好生态环境作为最普惠的民生福祉，立足资源环境承载能力、现有开发强度、发展潜力，促进人口分布、经济布局与资源环境相协调，充分挖掘释放生态产品价值，推动生态优势转化为发展优势，使城市在大自然中有机生长，率先塑造城园相融、蓝绿交织的优美格局。

二是城市人民宜居宜业的示范区。城市是人民栖居之所，承载着人民美好生活需要，要在追求经济效率和基础设施等“硬需求”的同时，更加关注人民获得感、幸福感、安全感等“软需求”。成都建设公园城市，要提供优质均衡的公共服务、便捷舒适的生活环境、人尽其才的就业创业机会，把城市发展成果具化为人民美好体验，使人在城市中实现价值、城市因人而更加繁荣，率先打造人民美好生活的幸福家园。

三是城市治理现代化的示范区。城市治理是国家治理体系的重要内容，城市治理工作重要性日益凸显。成都建设公园城市，要创新治理理念、治理模式、治理手段，全面提升安全韧性水平和抵御冲击能力，使城市治理更加科学化、精细化、智能化，率先探索符合超大特大城市特点和发展规律的治理路径。

推动实施四项任务举措

国家发展改革委有关负责人介绍，《方案》要求，厚植绿色生态本底，塑造公园城市优美形态。着眼构建城市与山水林田湖草生命共同体，优化城市空间布局、公园体系、生态系统、环境品质、风貌形态，满足人民日益增长的优美生态环境需要。构建公园形态与城市空间融合格局，完善“一山连两翼”空间总体布局。建立蓝绿交织公园体系，依托龙门山、龙泉山建设城市生态绿地系统，依托岷江、沱江建设城市生态蓝网系统。保护修复自然生态系统，保育秀美山林，建设美丽河湖，守护动物栖息家园。挖掘释放生态产品价值，发展生态产品精深加工和生态旅游开发等产业。完善现代环境治理体系，推进精准科学依法系统治污。塑造公园城市特色风貌，提高城市风貌整体性、空间立体性、平面协调性。同时，开展生态环境保护行动，在生态修复、环境治理、生态价值、水利工程等方面实施一批工程项目。

创造宜居美好生活，增进公园城市民生福祉。推动公共资源科学配置和公共服务普惠共享，为人民打造更为便捷、更有品质、更加幸福的生活家园。加快推进农业转移人口市民化，统筹推进户籍制度改革和城镇基本公共服务均等化。推行绿色低碳生活方式，引导绿色出行，鼓励绿色消费，大力发展绿色建筑。增强养老托育服务能力，建设社区居家养老服务网络，扩大3岁以下婴幼儿托位供给。提供优质医疗教育服务，加强公立医院建设，推动义务教育优质均衡发展。完善住房保障体系，着力解决新市民和青年人等群体的住房困难。建设品质化现代社区，打造功能完善、业态齐全、居商和谐的一刻钟便民生活圈。提升文化旅游魅力，建设彰显天府文化和蜀风雅韵的世界文化名城。同时，开展宜居生活创建行动，在绿色生活、养老育幼、住房保障、社区服务、文化旅游等方面实施一批工程项目。

营造宜业优良环境，激发公园城市经济活力。围绕增强城市内生增长动力和可持续发展能力，健全绿色低碳循环发展的经济体系，推动壮大优势产业、鼓励创新创业、促进充分就业相统一，使人人都有人生出彩机会。营造国内一流营商环境，构建与国际通行规则相衔接的营商环境制度体系。推动生产方式绿色低碳转型，优化能源结构、产业结构、运输结构。发展彰显竞争力的优势产业，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，引导服务业向专业化和价值链高端延伸。推进活力迸发的创新创业，推动共建具有全国影响力的科技创新中心。促进更加充分更高质量就业，开展大规模职业技能培训。建设人才集聚高地，营造开放包容、人尽其才的良好环境。同时，开展宜业环境优化行动，在绿色生产、优势产业、科技创新、技能提升、消费业态、金融服务、法治保障、双向开放等方面实施一批工程项目。

健全现代治理体系，增强公园城市治理效能。发挥政府、市场、社会各方力量，建立系统完备、科学规范、运行有效的城市治理体系，为城市更健康、更安全、更宜居提供保障。增强抵御冲击和安全韧性能力，系统排查灾害风险隐患。建设社会治理共同体，推动城市治理重心和配套资源向基层下沉。构筑智慧化治理新图景，推行城市运行一网统管、政务服务一网通办、公共服务一网通享、社会诉求一键回应。建立集约化的土地利用机制，促进城镇建设用地集约高效利用。建立可持续的投融资机制，推行以公共交通为导向的开发（TOD）模式，加强片区综合开发。同时，开展治理能力提升行动，在内涝治理、燃气管道改造、应急能力建设、智慧化治理、土地利用、投融资创新等方面实施一批工程项目。

(责编：申佳平、高雷)