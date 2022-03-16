原标题：邮储银行：做好春耕备耕小额贷款服务 助力稳住农业基本盘

近日，中国邮政储蓄银行(下称“邮储银行”)印发《关于做好2022年春耕备耕小额贷款服务工作的通知》(下称《通知》)，组织全行切实做好春耕备耕小额贷款服务工作，保障春季农业生产，助力稳住农业基本盘。

《通知》表示，邮储银行作为国有大行，将着眼国家战略，把助力春耕备耕作为服务乡村振兴的重要抓手，大力推进小额贷款业务发展与充分做好春耕备耕的金融服务相结合，把加大小额贷款投放力度作为邮储银行做好春耕备耕工作的落脚点，推动2022年春耕备耕领域小额贷款投放持续提升。2022年，邮储银行计划投放1000亿元信贷资金用于支持春耕备耕。

《通知》提出，邮储银行将构建信贷服务“绿色通道”，加大对春耕备耕小额贷款的政策倾斜力度。邮储银行各分支机构要围绕春耕备耕重点领域和重要生产环节的重点客群，加快构建春耕备耕信贷服务“绿色通道”，多措并举加大政策倾斜力度，全力保障粮食等农副产品生产和春耕备耕农资供应信贷资金需求。一要优先保障春耕备耕信贷投放额度。二要对春耕备耕小额贷款简化业务办理流程，提高业务办理效率。三要结合春耕备耕客群市场和当地实际，因地制宜开展产品要素调整和业务服务模式创新。

《通知》要求，邮储银行各分支机构要聚焦春耕备耕重点领域，加大各类小额贷款产品投放力度，为粮食、大豆、油料、畜禽水产和蔬菜等初级农产品供给提供有力金融支持。一是聚焦重点地区，因地制宜制定春耕备耕信贷服务方案，加大粮食信贷投放力度。二是关注农业农村部认定的国家现代农业产业园、优势特色产业集群、农业产业强镇等，瞄准地方特色乡村产业以及优势特色小宗农产品，支持“菜篮子”“果盘子”“肉案子”“奶瓶子”等各类农产品稳产保供。三是面向粮食等重要农产品的育种、种植、收储、加工、贸易等生产环节以及从事化肥、农药、农膜等春耕备耕生产物资经销的客户，结合邮储银行各类小额贷款产品特点提供信贷支持。四是聚焦从事粮食及重要农产品生产经营的普通农户，大力推广线上信用户贷款。五是面向种粮大户、家庭农场等新型农业经营主体，大力加强与农担公司的业务合作，加大对春耕备耕新型农业经营主体的贷款支持力度，满足其大额融资需求。

(责编：董童、李源)