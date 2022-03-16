原标题：推动汽车服务与数字经济融合，途虎养车发力数字化升级

近年来，随着我国汽车保有量和车龄不断攀升，汽车后市场规模突破万亿关口，但诸如“维保门店管理效率低和服务标准不统一、制造商库存管理滞后且难以感知消费者需求、消费者对行业认知度和信任度不高”等问题依然突出。如何将技术运用到传统产业转型升级的实践中，是行业面临的首要问题，更是不可多得的机遇。

作为一家自成立之初即专注于数字化实践的企业，途虎养车构建起智慧门店体系，通过建立数字化能力参与到行业基于数字化的变革当中，加速布局数字技术和汽车服务业务场景融合，实现门店智能化管理，让门店运营效率和用户体验双提升。

在助力门店数字化升级之外，途虎养车继续发挥服务业连接制造业优势，让需求侧数据反向指导供给侧生产，服务于制造商等上游企业的数字化转型、产品创新及品牌建设等。

智慧门店：用技术促进服务提效

汽车后市场由于包含了大量线下的实体服务，对数字化能力的要求更加多元。

当前，汽车后市场上下游产业链上的各个企业都在拥抱数字化。作为汽车后市场领域中数字化的实践者，途虎养车自2016年就开创了业内以数字化能力为基础的汽车养护门店，并在2020年“汽车后市场首届产业云峰会”上提出智慧门店概念，启动智慧升级工程。在途虎养车智慧门店建设浪潮下，后市场数字化提速，业内企业纷纷将门店改造提上日程。

据了解，途虎养车从打造智慧门店为出发点，借助物联网和人工智能等数字化手段，用数据指导运营，为传统门店提供数字化转型升级的全方位支持，逐步完成对供应链建设和渠道数字化反向改造，实现车后供应链的良性循环。

例如在门店管理方面，途虎养车提供可视化管理体系，线上线下一体化高效衔接；在货品管理环节，途虎养车提供智能采购管理，协助门店做好库存分析，提升管理效率；在客户管理环节，途虎养车通过数据分析等手段工具进行需求精准预判，促进营销精准化，同时为客户建造健康档案，对服务进行全面跟踪，持续提升门店服务能力及口碑——于门店而言，这也是沉淀数字资产的一种方式。

“读懂”用户，数字技术让制造更柔性

除了让门店高效运营，数字技术还能“读懂”用户，让制造更柔性。

作为一家用服务业连接制造业的企业，途虎养车现已初步打通上游制造商和下游万千用户，用户参与生产制造能够获得个性化产品，制造商也因供应链的创新和生产模式的重塑而实现增效降本。

在供给侧，途虎养车已与多家知名轮胎品牌展开网络化协作，打破产业边界、拓宽行业服务，联动制造商智能化生产、数字化营销，从而更好满足用户个性化定制等新需求。基于定期调研和平台脱敏数据，途虎养车会将用户个性化偏好数据反馈给上游制造商合作伙伴，倒逼制造业技术研发创新，让厂商直面来自最一线的需求，避免产能过剩和产品积压。在与途虎养车展开相关合作后，民族企业回力轮胎销售数据增长显著。

在需求侧，数字技术不仅能够让用户买到定制化产品，还“让养车更简单”。用户如果需要汽车维保，只需要通过手机APP输入车型，就可以一键选择维保套餐、确认订单、零件配送到店等操作。在车辆到店后，车辆预检和上检等检测结果会实时推送，用户也可以通过手机监控汽车维保全过程。在数字化技术加持下，手机变成用户的“遥控器”和“监控器”。

而汽车保养过程，无论是选购的商品，还是享受的服务，都沉淀成了数据的形式，为生产汽车配件的厂家和门店积累了一份宝贵的“汽车病历本”。

应用场景落地，汽车后市场尽享数字经济红利

数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是畅通经济循环、激活发展动能、增强经济韧性的重要支撑。数据已经成为重要生产力和关键生产要素，深入渗透到生产、分配、交换和消费的各个环节，引领劳动力、资本、土地、技术、管理等要素网络化共享、集约化整合、协作化开发和高效化利用，打通资源要素流动堵点，大大提高经济社会各领域资源配置效率。

进入数字经济时代，以途虎养车智慧门店为代表的新业态、新实践，标志着与汽车服务相关的数字经济应用场景落地，让数字技术与汽车服务场景加速融合。这一系列实践，让制造商建立起有效的生产、销售反馈路径，门店实现运营和服务效率的提升，用户拥有更加可信任、高效的服务选择和体验。

智慧门店等数字经济应用场景的落地，也带动门店和用户数量快速增长。截至去年9月底，途虎养车拥有7280万注册用户，同比增长35%；活跃用户数达到1000万，复购率高达62.9%。两年时间，途虎养车工场店数量翻了一倍有余，合作门店数量也增长了77%。

国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青认为，汽车后市场是一个关系到汽车产业未来发展的万亿级庞大市场，它的转型升级事关重大。未来汽车后市场的服务，将从汽车本身向外延伸，特别是一些基于新经济、新技术的增值服务。

(责编：董童、李源)