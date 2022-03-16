人民网北京3月16日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，针对央视“3·15”晚会报道的“土坑酸菜”“木薯粉条”等问题，市场监管总局高度重视，已派出督导组分赴湖南省、河南省，督促两省市场监管部门严格落实属地责任，严厉查处相关食品生产经营违法行为。

市场监管总局要求，两省市场监管部门立即查封“3·15”晚会曝光的食品生产经营企业，责令企业全面下架召回涉事产品。对违法采购使用涉事产品的食品生产经营者一查到底，依法严厉处罚。涉嫌犯罪的，一律移送公安机关。对监管责任不落实等失职渎职的，要依法依纪严肃问责。

市场监管总局要求，各地市场监管部门责令采购使用涉事产品作为原料的食品生产经营者，一律下架召回相关产品，对违法违规行为，依法严厉查处。

下一步，市场监管总局将部署各地市场监管部门举一反三，深入排查治理类似食品安全风险隐患。

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