日前，蒙牛开展“与消费者一起见证世界品质”的主题系列“315N”活动。与往年不同的是，蒙牛今年特别推出“寻找最美质量人”和“世界品质短视频大赛”系列活动，将质量人从幕后推向前台，让更多消费者了解质量人的工作状态和工匠精神。

蒙牛相关负责人表示，希望通过这些活动，能够更真实地展示每一个生产环节，以及环节背后对质量把关、提升的意义，让更多消费者了解蒙牛、了解中国乳业。

据介绍，“寻找最美质量人”活动，是希望将幕后英雄推向前台，让更多的人感受到质量人的工匠精神；“世界品质短视频大赛”则是邀请集团的全体质量人记录自己的日常生活，并遴选出12个优秀作品，在蒙牛各大官方平台发布。

“3.15是消费者权益保障日，也应该是质量人的节日。”蒙牛相关负责人表示，希望用镜头定格蒙牛不同岗位质量人的日常工作场景，让消费者更加直观地了解他们的工作状态。

此外，今年3.15期间，蒙牛集团党委还开展了“我为消费者（一线）办实事”主题党日活动。从2月中旬开始，蒙牛总裁卢敏放携高管团队调研全国一线市场，深入商场超市、街边卖场、社区奶站等地，在一线了解市场情况，听取产品价格、促销手段、服务内容等情况。蒙牛集团党委书记王燕、高级副总裁高飞、副总裁杨志刚一行分别对眉山市场的传统渠道、现代通路及镇村通进行实地走访调研。

“‘315N’的含义就是集团3大活动加强与消费者沟通对话；1个文化学习全面提升文化意识；5个品质专项提升夯实品质基础。此外，事业部N项自主活动，将文化和业务深度结合和融合。”蒙牛相关负责人说，“我们通过质量文化相关系列活动，强力塑造员工对质量理念、质量目标、质量规范的认同感。”

(责编：董童、李源)