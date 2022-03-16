3月16日，斗鱼公布2021年第四季度及全年未经审计的财务报告。报告显示，2021年全年，斗鱼总营收91.65亿元，其中第四季度斗鱼总营收为23.28亿元，同比增长2.6%；毛利润2.45亿元，同比增长34.3%。

2021年第四季度，斗鱼移动端MAU（季度平均月活用户）从2020年同期的5820万增长到6240万，增幅比例为7.2%。同时，该季度付费用户人数也从上一季度的720万增长到730万。

“2021年我们坚持执行‘以游戏为核心的多元化内容生态平台’策略，注重游戏品类的丰富性和精品化内容投入，并且加强游戏的精细化运营，保障了公司四季度核心运营数据持续增长。”斗鱼创始人兼CEO陈少杰介绍，接下来，斗鱼将继续通过直播、视频、图文和社区等丰富的内容形式，以及创新互动的运营方式，保持国内游戏直播行业领先地位，探索新的增长点。

财报显示，斗鱼第四季度直播收入22.09亿元，同比增长6.7%，收入分成和内容成本、带宽成本分别为18.47亿元和1.68亿元；毛利润同比增34.3%，达到2.45亿元；推出超过110场自制赛事。据不完全统计，斗鱼2021年已经累计推出了超过300场自制赛事，较2020年全年增加60%。

2021年第四季度，斗鱼平台日均投稿量较上季度翻了一倍，2021年较2020年整体增长了3.6倍。在提升内容数量的同时，斗鱼各视频质量也在同步提升，平台播放比例超过30%的视频数量环比增长了56%。

斗鱼财务副总裁曹昊表示：“未来，斗鱼将继续升级直播、视频、图文和社区的内容联动，持续加强对内容侧的投入和研发投入。同时继续探索除直播打赏之外新的变现方式，提升变现效率，努力带来长期价值。”

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