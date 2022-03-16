据交通银行消息，3月14日，交通银行（以下简称交行）召开党委扩大会议，传达学习贯彻十三届全国人大五次会议和全国政协十三届五次会议（以下简称两会）精神。交行党委书记、董事长任德奇主持会议，党委班子成员、党员行领导等出席。会议传达学习了政府工作报告和全国政协十三届五次会议主要精神。

会议指出，交行当前最重要的政治任务就是抓好中央巡视整改，抓好整改意义重大、责任重大。要聚焦“五个强化”的政治要求，坚决把巡视整改的政治责任扛在肩上，严肃认真开展“地毯式”整改，扎实做好巡视“后半篇文章”。层层压实责任，紧扣时间节点，全力压茬推进，确保集中整改期取得实质成效，以强有力的措施和行动不折不扣抓好整改落实。要抓住巡视整改契机，真正形成交行高质量发展的新起点和拐点，按照“两手抓、两手都要硬”的要求，全面落实各项经营任务，实现经营发展和全面从严治党迈上新台阶、展现新气象。切实发挥国有银行在稳定宏观经济大盘中的主力军作用，紧扣“六稳”“六保”，聚焦绿色金融、制造业、乡村振兴、普惠金融、科技创新等领域加大支持力度。深化对接上海国际金融中心建设，确保服务实体经济“总量增、结构优、费率降”。坚持统筹发展和安全，强化风险排查、研判，完善应对预案，坚决打赢资产质量攻坚战，守牢不发生系统性风险的底线。加强改革系统集成和聚焦重点，扎实推动前期改革项目举措落地见效。加速推进数字化转型，加快重点项目企业级系统建设，推动各类场景金融落地，更好满足人民群众美好生活需要。更好担起管党治党责任，坚持严的主基调，有效补强薄弱环节和短板弱项，推动工作作风持续改进、政治生态更加风清气正。

会议强调，各单位务必要清醒认识当前严峻复杂的疫情防控形势，完善常态化防控和突发疫情的应急处置机制，从严从紧、从细从实抓好各项防控措施，严防聚集性疫情和散发病例的传播扩散，确保全行生产经营平稳有序和员工生命健康安全。

(责编：曹淼、李源)