交通银行认真传达学习贯彻2022年全国两会精神
据交通银行消息，3月14日，交通银行（以下简称交行）召开党委扩大会议，传达学习贯彻十三届全国人大五次会议和全国政协十三届五次会议（以下简称两会）精神。交行党委书记、董事长任德奇主持会议，党委班子成员、党员行领导等出席。会议传达学习了政府工作报告和全国政协十三届五次会议主要精神。
会议指出，交行当前最重要的政治任务就是抓好中央巡视整改，抓好整改意义重大、责任重大。要聚焦“五个强化”的政治要求，坚决把巡视整改的政治责任扛在肩上，严肃认真开展“地毯式”整改，扎实做好巡视“后半篇文章”。层层压实责任，紧扣时间节点，全力压茬推进，确保集中整改期取得实质成效，以强有力的措施和行动不折不扣抓好整改落实。要抓住巡视整改契机，真正形成交行高质量发展的新起点和拐点，按照“两手抓、两手都要硬”的要求，全面落实各项经营任务，实现经营发展和全面从严治党迈上新台阶、展现新气象。切实发挥国有银行在稳定宏观经济大盘中的主力军作用，紧扣“六稳”“六保”，聚焦绿色金融、制造业、乡村振兴、普惠金融、科技创新等领域加大支持力度。深化对接上海国际金融中心建设，确保服务实体经济“总量增、结构优、费率降”。坚持统筹发展和安全，强化风险排查、研判，完善应对预案，坚决打赢资产质量攻坚战，守牢不发生系统性风险的底线。加强改革系统集成和聚焦重点，扎实推动前期改革项目举措落地见效。加速推进数字化转型，加快重点项目企业级系统建设，推动各类场景金融落地，更好满足人民群众美好生活需要。更好担起管党治党责任，坚持严的主基调，有效补强薄弱环节和短板弱项，推动工作作风持续改进、政治生态更加风清气正。
会议强调，各单位务必要清醒认识当前严峻复杂的疫情防控形势，完善常态化防控和突发疫情的应急处置机制，从严从紧、从细从实抓好各项防控措施，严防聚集性疫情和散发病例的传播扩散，确保全行生产经营平稳有序和员工生命健康安全。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 人民银行、银保监会发声！传达学习金融委专题会议精神
- 人民网北京3月16日电 （记者罗知之）3月16日，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。随后，人民银行和银保监会均召开会议传达学习国务院金融委专题会议精神，并研究部署贯彻落实工作。…
相关新闻
- 评论
- 关注