人民网北京3月17日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院大气物理研究所获悉，该所刘毅研究团队参与合作研究发现，2010-2019年热带陆地排放对全球甲烷浓度变化的贡献超过了80%，并首次提出海温可用于预测全球大气甲烷变化。相关研究成果于3月16日在线发表于《自然—通讯》杂志。

甲烷在自然界的分布非常广泛，是天然气、沼气的主要成分。甲烷的排放源主要分为人为源和自然源，其中人为源主要包括煤炭和油气开采、农业生产以及垃圾填埋等；自然源包括湿地、内陆淡水、生物质燃烧、地质渗漏和冻土等。

“甲烷是首要非二氧化碳温室气体，在20年尺度范围内，甲烷的增温潜势是二氧化碳的84倍。甲烷的寿命仅有8-11年(约为二氧化碳的十分之一)，其减排能在较短时间内实现抑制全球升温过快的目的。”论文作者之一、中国科学院大气物理研究所研究员刘毅说。

据了解，自工业革命以来，大气中的甲烷浓度增加了一倍多，甲烷加倍所产生的温室效应在全球变暖中贡献约20%。热带是甲烷的重要排放源地，该地区甲烷排放量约占全球排放总量的60%，该地在2010-2019年的排放变化可以解释同时期约84%的大气甲烷浓度增长率。

“如何利用现有的观测预报手段预测大气甲烷浓度变化？”刘毅说，“这个问题比较困难，目前这方面还是一个研究空白。”

研究人员利用日本碳监测卫星甲烷观测数据，结合碳同化模型采用天地一体化新方法，首次发现，海温变化与南美热带地区和非洲中部的甲烷排放变化（通过降雨和温度变化）之间存在强的季节相关性。

“我们认为当前的海温预报可用于帮助预测全球大气甲烷的变化。”来自英国爱丁堡大学地球科学学院的论文第一作者冯量说。

刘毅研究团队表示，目前国际上对中国甲烷排放及其变化问题仍未达成共识。未来，团队将进一步利用多平台观测数据提供更加精确的中国甲烷排放评估结果，为中国“碳中和”目标提供科学和技术支持。

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