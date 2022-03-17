加强金融消费者权益保护工作，是防范和化解金融风险的重要内容，对提升金融消费者信心、促进社会公平正义具有积极意义。据交通银行消息，3月以来，交通银行积极参与人民银行“3·15金融消费者权益日”活动、银保监会“3.15”消费者教育宣传周活动。

“交通银行认真落实人民银行和银保监会工作要求，始终践行‘以人民为中心’发展理念，加大金融产品和服务支持保障力度，把保护好金融消费者长远和根本利益作为出发点和落脚点，不断增强金融消费者获得感和安全感。”据交通银行相关负责人介绍，交通银行持续面向消费者开展数字化、全渠道、高频次的线上线下金融知识普及教育活动，积极做好消费者金融素养调研，每月不间断地通过公众号、视频号、官网、手机银行APP常驻栏目“姣姣说消保”，帮助消费者识破非法金融活动骗局，提高消费者的金融安全意识和风险意识。同时，结合营业网点厅堂教育，开展各类送金融知识进社区、进校园、进商圈、进企业等集中活动，帮助消费者们了解专业的金融和风险防范知识。

3月1日，该行与国家反诈中心联合发布《不透明的玻璃》短视频，此外还将陆续推出《我是金融教育宣传大使》H5小游戏、《3·15必学的知识宝典》集合专题、《姣姣伴你共成长》第2册、“星球会员”教育升级任务、金融知识专场问答、《警惕非法“代理维权”，拒绝参与恶意投诉》长图文等内容。

近年来，交通银行着力解决好人民群众“急难愁盼”问题，不断建立健全消费者权益保护机制，从根本上保障经营活动的依法合规开展。坚持不懈抓好消费者权益保护的全流程管控，深度融合经营发展、重点产品和服务，有效推进投诉管理、消保审查、教育宣传、消保培训、信息保护、合法宣传、适当性管理、信息披露等工作，将消保要求贯穿业务全渠道、全场景、全链路，拓展金融服务范围，助力构建和谐金融生态环境。

据了解，交通银行紧扣重点领域，完善产品售前、售中、售后环节，细化服务流程，坚持不懈地抓消费者权益保护的全流程管控。严格实施全面的消保审查，做好信息披露，实行销售适当性管理，将合适的产品提供给适当的消费者，同时，为解决客户在使用产品和服务时遇到的问题，该行关注客户意见的解决效率、规范操作、问题剖析和溯源整改，搭建多元化解金融纠纷的制度体系。

该负责人表示，消费者权益保护工作 “路虽远行者将至，事虽难做者必成”，科技驱动金融变革，着眼未来，交行将持续致力于做好做实消费者权益保护工作，营造公平公正的金融消费环境，为消费者保驾护航，共创美好金融生活。

(责编：董童、李源)