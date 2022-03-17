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两部门：巩固农村户厕问题摸排整改成果 高质量抓好农村厕所改造提升

2022年03月17日13:26 | 来源：人民网
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人民网北京3月17日电 （记者李楠桦）3月16日，农业农村部、国家乡村振兴局召开全国农村户厕问题整改暨农村人居环境整治提升推进视频会。会议强调，要巩固农村户厕问题摸排整改成果，不断提升农村厕所革命质量和实效。

会议指出，要全面落实党中央、国务院决策部署，务实推进农村户厕问题整改、农村人居环境整治提升五年行动、村庄清洁行动等重点工作，加快建设生态宜居美丽乡村。

河北省永清县三圣口乡第四村村民在自家厕所打扫卫生。新华社记者 李晓果摄

会议强调，要持续分类抓好问题整改，已经完成整改的及时进行质量“回头看”；短期内难以解决的要反复研究论证整改方案，分阶段、分步骤整改。要高质量抓好农村厕所改造提升，重点推动中西部地区农村户厕改造，选准技术模式，宜水则水、宜旱则旱，缺乏适宜技术模式的先缓一缓。要完善问题发现、技术服务和督促检查机制，及时解决存在的问题。

会议要求，各地要贯彻落实《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）》，抓紧研究出台省级实施方案，抓实农村生活污水垃圾治理、村容村貌提升等年度重点工作，建立自下而上、村民自治、农民参与的工作机制，健全长效运行管护机制。同时，要打响打好村庄清洁行动系列战役，全域化推进、常态化开展、长效化保持，加快推动村庄环境从干净整洁向美丽宜居迈进。

(责编：李楠桦、吕骞)

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