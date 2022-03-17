新华社天津3月17日电（记者张建新、梁姊）国家计算机病毒应急处理中心近期通过互联网监测发现15款移动App及1款SDK（软件开发工具包）存在隐私不合规行为，违反《网络安全法》《个人信息保护法》相关规定，涉嫌超范围采集个人隐私信息。

1、隐私政策中未对个人信息处理者的基本情况进行描述，涉嫌隐私不合规。涉及1款SDK如下：

《Agora Video Call》（版本6.2.8）。

2、未向用户明示申请的全部隐私权限，涉嫌隐私不合规。涉及13款App如下：

《Cutie》（版本1.6.2，360手机助手）、《方元健康》（版本1.8，360手机助手）、《美团管家青春版》（版本3.21.400，360手机助手）、《爱卡汽车》（版本10.6.9，乐商店）、《甜芝士Sweech》（版本1.9.62，乐商店）、《咸冰考研》（版本4.0.1，乐商店）、《小米电视助手》（版本2.7.1，乐商店）、《营创书院》（版本2.7.6，乐商店）、《重启世界》（版本2.3.17，乐商店）、《时尚志》（版本3.9.55，豌豆荚）、《领主世界》（版本4.1.9，小米应用商店）、《Healer》（版本2.5.0，应用宝）、《乐玩星球》（版本1.7.5，应用宝）。

3、未逐一列出收集使用个人信息的目的、方式、范围等，且向第三方提供个人信息未做匿名化处理，涉嫌隐私不合规。涉及1款App和1款SDK如下：

《营创书院》（版本2.7.6，乐商店）、《Agora Video Call》（版本6.2.8）。

4、App在征得用户同意前就开始收集个人信息，涉嫌隐私不合规。涉及5款App如下：

《Cutie》（版本1.6.2，360手机助手）、《咸冰考研》（版本4.0.1，乐商店）、《重启世界》（版本2.3.17，乐商店）、《我的绿洲》（版本0.24.0，绿色资源网）、《时尚志》（版本3.9.55，豌豆荚）。

5、未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能，或注销用户账号设置不合理条件，涉嫌隐私不合规。涉及5款App如下：

《方元健康》（版本1.8，360手机助手）、《企鹅电竞直播助手》（版本2.30.0.326，360手机助手）、《咸冰考研》（版本4.0.1，乐商店）、《重启世界》（版本2.3.17，乐商店）、《乐玩星球》（版本1.7.5，应用宝）。

6、未建立并公布个人信息安全投诉、举报渠道，或超过承诺处理回复时限，涉嫌隐私不合规。涉及3款App和1款SDK如下：

《Cutie》（版本1.6.2，360手机助手）、《方元健康》（版本1.8，360手机助手）、《甜芝士Sweech》（版本1.9.62，乐商店）、《Agora Video Call》（版本6.2.8）。

针对上述情况，国家计算机病毒应急处理中心提醒广大手机用户谨慎下载使用以上违法、违规移动App及SDK，同时要注意认真阅读其用户协议和隐私政策说明，不随意开放和同意不必要的隐私权限，不随意输入个人隐私信息，定期维护和清理相关数据，避免个人隐私信息被泄露。

(责编：袁勃、杨光宇)