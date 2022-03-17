人民网北京3月17日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，今日，我国首条跨海高铁福厦高铁建设进入铺轨施工阶段。

福厦高铁。中国铁路南昌局供图

据介绍，福厦高铁线路北起福州市，南至厦门和漳州市，全长277.42公里，设计时速350公里，共设福州南、福清西、莆田、泉港、泉州东、泉州南、厦门北、漳州8座车站。

为确保铺轨施工安全、优质、高效，建设单位采用全国先进的施工工艺和机械设备，将无线网络传输、定位导航等技术集成到调度系统中，实现调度指挥智能化、信息化、可视化管理。

福厦高铁开始铺轨。中国铁路南昌局供图

作为我国“八纵八横”高速铁路网中沿海大通道的重要组成部分，福厦高铁全线共有85座桥梁、33座隧道，先后跨越湄洲湾、泉州湾、安海湾3个海湾。

福厦高铁。中国铁路南昌局供图

在福厦高铁湄洲湾跨海大桥建设过程中，我国自主研发的千吨级运架一体机“昆仑号”首次亮相，大显身手，填补了我国高铁建设领域的多项空白，实现了高铁建设技术的新突破。

福厦高铁。中国铁路南昌局供图

福厦高铁建成通车后，福州、厦门将形成“一小时生活圈”，厦门、漳州、泉州等地形成“半小时交通圈”，东南沿海城市群将串联起一条“黄金旅游带”。

未来，福厦高铁将为福州、厦漳泉两大都市圈的加速崛起和沿线区域经济社会发展注入新动能。

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