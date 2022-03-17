人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国首条跨海高铁福厦高铁进入铺轨施工阶段

2022年03月17日16:08 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月17日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，今日，我国首条跨海高铁福厦高铁建设进入铺轨施工阶段。

福厦高铁。中国铁路南昌局供图

据介绍，福厦高铁线路北起福州市，南至厦门和漳州市，全长277.42公里，设计时速350公里，共设福州南、福清西、莆田、泉港、泉州东、泉州南、厦门北、漳州8座车站。

为确保铺轨施工安全、优质、高效，建设单位采用全国先进的施工工艺和机械设备，将无线网络传输、定位导航等技术集成到调度系统中，实现调度指挥智能化、信息化、可视化管理。

福厦高铁开始铺轨。中国铁路南昌局供图

作为我国“八纵八横”高速铁路网中沿海大通道的重要组成部分，福厦高铁全线共有85座桥梁、33座隧道，先后跨越湄洲湾、泉州湾、安海湾3个海湾。

福厦高铁。中国铁路南昌局供图

在福厦高铁湄洲湾跨海大桥建设过程中，我国自主研发的千吨级运架一体机“昆仑号”首次亮相，大显身手，填补了我国高铁建设领域的多项空白，实现了高铁建设技术的新突破。

福厦高铁。中国铁路南昌局供图

福厦高铁建成通车后，福州、厦门将形成“一小时生活圈”，厦门、漳州、泉州等地形成“半小时交通圈”，东南沿海城市群将串联起一条“黄金旅游带”。

未来，福厦高铁将为福州、厦漳泉两大都市圈的加速崛起和沿线区域经济社会发展注入新动能。

(责编：王连香、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
我国首条跨海高铁福厦高铁进入铺轨施工阶段
　　人民网北京3月17日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，今日，我国首条跨海高铁福厦高铁建设进入铺轨施工阶段。 福厦高铁。…
证券业再迎利好！结算备付金比例下调 减免部分登记结算费用
　　人民网北京3月17日电 （记者王震）中国证券登记结算有限责任公司17日发布消息，为贯彻落实国务院金融委专题会议精神，降低市场资金成本，服务实体经济健康发展，中国结算配合正在推进的货银对付(DVP)改革，自2022年4月起将股票类业务最低结算备付金缴纳比例自18%调降至16%。 此外，为支持受新冠疫情影响较大地区经济加快恢复发展，自2022年4月起减免两网及退市公司股份证券登记费、B股及债券非交易过户费、封闭式基金分红派息手续费等部分登记结算费用。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部