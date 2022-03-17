新华社北京3月17日电 题：金融委会议回应市场关切，释放什么信号？

新华社“新华视点”记者刘慧、姚均芳、吴雨

近期，中国资本市场受多种因素影响出现调整。3月16日，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。对于市场普遍关注的宏观经济运行、房地产企业、中概股、平台经济治理、香港金融市场稳定等问题，会议都给出了明确回应，释放出“保持经济运行在合理区间，保持资本市场平稳运行”的鲜明信号。

直面市场关切 对热点问题一一作答

业内人士指出，会议直面市场关切，研究的五大问题是市场近期最关注的热点话题。相关回应将引导各方正确认识和把握目前我们面临的形势，对恢复市场信心非常重要。

会议指出，关于宏观经济运行，一定要落实党中央决策部署，切实振作一季度经济，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长。

对于房地产企业面临的问题应该怎么看怎么办？会议明确，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。

近期中概股连续下行，市场存在不少担忧。“中国政府继续支持各类企业到境外上市。”会议亮明了我方态度的同时也透露了监管合作的相关进展，“目前中美双方监管机构保持了良好沟通，已取得积极进展，正在致力于形成具体合作方案。”

平台经济治理情况也是各方十分关心的问题。本次会议对这个话题着墨颇多，透露出很多值得关注的新动向：“有关部门要按照市场化、法治化、国际化的方针完善既定方案，坚持稳中求进，通过规范、透明、可预期的监管，稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作，红灯、绿灯都要设置好，促进平台经济平稳健康发展，提高国际竞争力。”

关于香港金融市场稳定问题，会议强调，内地与香港两地监管机构要加强沟通协作。

“会议对有关平台经济治理、中概股、香港金融市场稳定等问题的回应，廓清了投资者对境内外中国股票存在的误解和担忧。”华兴资本首席策略分析师庞溟说。

再次强调“坚持以经济建设为中心” 导向鲜明

中国经济是资本市场平稳健康发展的基础和底气。面对经济发展任务重、挑战严峻复杂的事实，如何集中精力办好自己的事？继去年12月中央经济工作会议之后再次强调“坚持以经济建设为中心”，本次金融委专题会议也又一次明确了当前经济工作的重心和导向，传递出稳定市场预期和信心的信号。

会议指出，在当前的复杂形势下，最关键的是坚持发展是党执政兴国的第一要务，坚持以经济建设为中心，坚持深化改革、扩大开放，坚持市场化、法治化原则，坚持“两个毫不动摇”，切实保护产权，全力落实中央经济工作会议精神和全国“两会”部署，统筹疫情防控和经济社会发展，保持经济运行在合理区间，保持资本市场平稳运行。

开年以来，中国经济延续恢复态势，主要指标保持在合理区间，发展质量稳步提升。但外部环境不稳定不确定因素较多，国内经济恢复仍不均衡，企业生产经营较为困难，巩固经济回稳向好基础仍需加力。

中信建投证券总经理李格平认为，本次金融委专题会议再次强调“坚持以经济建设为中心”等发展原则具有重要意义，有助于坚定市场对于稳增长政策的预期，凝聚集中精力发展经济的共识。

“去年12月召开的中央经济工作会议部署了一系列稳增长举措，今年政府工作报告提出了国内生产总值增长5.5%左右的预期目标，进一步要求宏观政策坚持稳字当头、稳中求进，保持连续性，增强有效性。”中国民生银行首席研究员温彬说。

压实各方责任 政策协调性有望进一步增强

经济金融紧密联系，相互影响，企业、行业、区域、社会治理问题都可能影响预期，进而影响金融体系和资本市场。如何形成社会、经济、金融良性循环离不开相关部门形成的政策合力。对于未来可能对经济金融领域产生重大影响的政策，本次金融委专题会议给出了非常明确的指向。

——有关部门要切实承担起自身职责，积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策。

——对市场关注的热点问题要及时回应。

——凡是对资本市场产生重大影响的政策，应事先与金融管理部门协调，保持政策预期的稳定和一致性。

——国务院金融委将根据党中央、国务院的要求，加大协调和沟通力度，必要时进行问责。

……

在中国外汇投资研究院副院长赵庆明看来，面对复杂多变的内外部形势，保持政策预期稳定一致对于市场主体和投资者来说至关重要。本次金融委专题会议直面关键问题发力，给各方吃下定心丸，政策协调性有望进一步增强。

值得关注的是，本次金融委专题会议召开后，中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门先后发声，表示坚决贯彻落实此次专题会议精神，稳定市场预期。

“大力支持中小微企业，坚定支持实体经济发展，保持经济运行在合理区间”“满足市场主体合理融资需求，加大融资供给，新增贷款要保持适度增长”“抓紧推动企业境外上市监管新规落地，支持各类符合条件的企业到境外上市，保持境外上市渠道畅通”……紧锣密鼓的政策信号背后，是保持中国经济健康发展的长期态势、共同维护资本市场稳定发展的坚定决心。

(责编：袁勃、杨光宇)