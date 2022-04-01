人民网北京4月1日电 （记者王震）据财政部网站消息，2022年，中央财政继续支持在有条件的地区新启动农村综合性改革试点试验（以下简称试点），按照三年规划、分年实施的方式，通过农村综合改革转移支付，对2022年新启动试点实施定额补助。

试点依托项目建设和运行载体，建设以富民产业为基础、数字技术为依托、人力资源为支撑、乡村治理为保障，集美丽乡村、数字乡村、善治乡村为一体的农村综合改革试验区，积极探索农村改革创新的机制和模式。主要包括四方面重点任务：

一是创新富民乡村产业发展机制。做强现代种养业，打造各具特色的农业全产业链。做精乡土特色产业，因地制宜发展品质优良、特色鲜明的区域“金字招牌”，积极支持发展创意农业、智慧农业、农事体验、农旅融合，促进乡村产业深度融合发展。发挥农村集体经济组织、农民合作社作用，积极探索撬动金融资本和社会资本与村集体合作共赢模式，构建更紧密的联农带农机制，促进农民就地就近就业创业，让农民共享产业发展的增值收益，扎实推进共同富裕，不断提升农民群众的获得感、幸福感。

二是创新数字乡村发展机制。大力推进数字乡村建设，推动数字技术与发展乡村实体经济、构建乡村治理体系加速融合，着眼解决实际问题，拓展农业农村大数据应用场景。加强“互联网+农业”建设，推动云计算、大数据、物联网、区块链、北斗终端、多光谱、人工智能技术等新一代信息技术和科技产品，与种、养、加、销等农业生产经营活动和农机农艺深度融合应用，加快推动传统产业数字化、智能化转型，推进重要农产品全产业链大数据建设，探索乡村数字经济新业态。以数字技术赋能乡村公共服务，完善农民生活服务体系，构建线上线下相结合的乡村便民服务机制，提高乡村治理智能化、精细化、专业化水平。注重网络安全、数据安全。

三是创新乡村人才振兴机制。加快培养产业发展人才，重点培养农村集体经济组织负责人、农村创业创新带头人和产业发展职业经理人、经纪人等，培养适应现代农业发展需要的高素质农民。加快培养乡村治理人才，引导农村致富能手、外出务工经商人员、高校毕业生等在乡村治理中发挥积极作用，激励村干部新时代新担当新作为。鼓励社会人才参与试点建设，建立有效激励机制，以乡情乡愁为纽带，吸引各类城市人才服务乡村振兴事业。

四是创新乡村治理机制。加强农村基层党组织建设，发挥农村基层党组织战斗堡垒作用，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。有效运用农村公益事业建设财政奖补政策，发挥一事一议机制作用，调动农民参与村内公益项目建设的积极性、创造性，提高财政支农政策的实施效能和农民满意度，打造基层组织为民服务的实践载体。丰富村民议事协商形式，完善议事决策主体和程序，健全民主决策机制，构建共建共治共享的社会治理格局，提升乡村治理能力。

同时，各地要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，通过中央财政集中资金引导，有效带动地方政府加大投入，引导和撬动金融资本和社会资本参与试点建设，鼓励创新财政资金使用方式，切实提高财政资金使用效益。突出财政奖补资金的公共属性，中央财政资金要严格按照有关规定，重点支持具有较强公益性、对农民就业增收、乡村产业发展和乡村治理带动能力强的环节和领域，以及能够尽快建设的项目，扩大有效投资，不能撒“胡椒面”，不搞平衡照顾。

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