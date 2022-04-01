4月1日是雄安新区设立五周年的日子。据中国人寿消息，截至2021年末，服务雄安新区投资存量规模近280亿元。

为雄安新区高质量发展保驾护航。中国人寿集团旗下寿险公司在筹建雄安分公司的同时，积极为雄安三县城乡居民提供基本医疗保险、补充医疗保险双重保障。截至2021年底，承保雄安三县城镇职工补充医疗保险人数达6.5万人。养老险公司自中标雄安集团企业年金计划受托人资格以来，认真做好年金计划日常运营，用心服务雄安集团职工；积极跟进搬迁新区央企的工作进度，协助做好年金方案调整和年金账户转移接续等工作。

积极对接参与雄安新区建设的企业，为新区建设提供多样风险保障。中国人寿财险公司为雄安新区安置房提供风险保障超200亿元，参与新区内数十家企事业单位工程险项目的投标工作，累计提供风险保障近800亿元；积极服务雄安新区管委会，针对新区建设过程中面临的住房和城乡建设风险，对相关重点工程项目组织风险查勘，提供风险减量管理服务。

为雄安新区建设提供长期稳定资金支持。雄安新区设立伊始，中国人寿受聘成为当地政府地方债发行的财务顾问，不仅牵头协调首期雄安地方债成功发行，还协助发行人创立30年期超长期限地方政府债券，支持雄安新区在资本市场树立良好形象，并在本次债券发行中成为最大投资者。首期300亿元地方政府债中，150亿元用于雄安新区启动区、千年秀林、防洪工程建设等项目，另外150亿元用于容东片区征拆建设及周边配套建设，为雄安新区更好助力京津冀一体化发展提供支撑。

携手雄安新区共同发起设立规模为65.02亿元的河北雄安白洋淀生态环保基金。该基金由集团成员单位广发银行托管，是雄安新区首支生态环保基金，也是新区内首支由政府引导、社会资本参与、市场化运作、专业化管理的股权投资基金。同时，中国人寿还积极支持雄安新区周边入淀河流综合治理，发起设立国寿水务母基金240亿元。中国人寿认购120亿元，其中已有3亿元用于投资保定市府河水系综合治理黄花沟工程，该工程将有效助力改善白洋淀上游水质，加速雄安新区上游生态屏障建设。

为雄安新区经济社会发展注入金融活水。集团成员单位广发银行以依托集团保银协同优势，不仅实现河北雄安产业引导基金在分行开立基本账户，致力于为雄安生态环保及绿色基础设施等重点领域建设做好金融服务，还积极参与保定市府河水系综合治理（一期）黄花沟综合治理工程PPP项目，通过“保险资金解决资本金需求+银行资金解决项目融资需求”模式，加快项目16亿元的授信申报，支持绿色项目早日落地。

广发银行积极创新业务办理模式，以优化业务申请渠道、简化业务办理资料、缩短业务审批时间为目标，全力为雄安新区小微企业提供融资支持，不仅增加普惠金融信贷投放，还通过减费让利降低企业融资成本，“贷动小生意，服务大民生”。目前，已利用线上化普惠金融产品税银通2.0向雄安新区30多家小微企业，累计实现授信680万元。

中国人寿相关负责人表示，该公司将充分发挥综合金融优势，干在实处、走在前列，为高标准、高质量服务雄安新区建设贡献智慧、方案和力量。

(责编：曹淼、李源)