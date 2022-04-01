人民网北京4月1日电 （记者申佳平）2022年3月31日，第十一届APEC中小企业技术交流暨展览会（下称“技展会”）在陕西省西安市开幕。工业和信息化部副部长徐晓兰在主题演讲中表示，中国政府高度重视中小企业发展，将促进中小企业发展作为“促就业、稳增长、保民生”的长期战略，并推动中小企业走专业化、精细化、特色化、创新型的专精特新发展之路。

徐晓兰强调，一要培优，加大专精特新中小企业培育力度，通过实施大中小企业“携手行动”，推动形成协同高效的产业链供应链融通发展生态；二要服务，切实为企业办实事解难题，发挥服务平台和“中小企助查”APP等作用，组织服务进企业、进园区、进集群；三要合作，发挥APEC等双多边机制作用，促进中小企业国际交流和商贸合作。

据了解，本届技展会围绕科技装备、新材料产业、人工智能等方向设置6大专业展区，近1400家中外中小企业线上参展。开幕式上举行了“一起益企”中小企业服务行动、2022年全国中小企业网上百日招聘高校毕业生活动启动仪式。

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