中国气象局应急与公共服务司副司长王亚伟介绍清明节期间天气情况。人民网记者 余璐摄

人民网北京4月1日电 （记者余璐）今天，中国气象局举行例行新闻发布会。中国气象局应急与公共服务司副司长王亚伟在会上表示，清明节期间，全国大部分地区以晴或多云天气为主，北方大部地区气温偏高，长江以南大部地区气温偏低。四川、西藏东部、青海南部、贵州北部、云南北部等地多阴雨雪天气。

“此外，4月3日白天至4月4日夜间，我国东南沿海海域将有6至8级、阵风9级的大风，其中台湾海峡、南海中西部部分海域的风力可达9级、阵风10级，需加强防范。”王亚伟说。

4月全国气候趋势预测情况如何？王亚伟介绍，在降水方面，预计4月，东北、新疆北部和西南大部降水较常年同期偏多。其中，黑龙江东部、吉林大部、辽宁大部、云南、四川西部和西藏东部降水偏多2至5成。全国其余地区降水接近常年同期或偏少。

在气温方面，预计4月，除广西西部、云南气温较常年同期偏低外，全国大部地区气温接近常年同期或偏高。

“根据4月气候趋势预测，有三方面的气象服务提示建议。”王亚伟谈到，一是4月东北地区东部降水偏多，发生春涝风险较大；青海和甘肃东部、宁夏、陕西、陕西，以及浙江、江西、福建、广东、海南等地可能出现春旱，对北方冬小麦拔节孕穗和抽穗开花以及南方早稻移栽可能带来不利影响；云南大部地区可能出现阶段低温阴雨，不利于夏粮产量形成和成熟收获。

二是4月影响我国的冷空气活动势力总体较弱，气象条件不利于大气污染物扩散，需关注对华北、西北地区等地空气质量带来的不利影响。

三是4月浙江、江西、福建、广东等地降水偏少、气温偏高，需警惕森林或草原火灾。

“此外，清明期间，全国大部地区降水少、气温偏高，祭祀扫墓、踏青出游以及农事活动较多，需防范可能引发的火灾隐患。”王亚伟说。

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