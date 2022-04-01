人民网北京4月1日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，3月31日，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在京主持召开汽车产业链外资企业座谈会，17家外资汽车整车及零部件制造企业和有关汽车工业协会代表参加会议。

“中国政府高度重视制造业利用外资。”王受文表示，汽车产业是中国制造业领域利用外资的重要部分。近年来，中国不断扩大汽车领域市场准入，积极鼓励跨国车企来华投资，持续优化汽车产业相关政策，加大服务保障工作力度，努力为外资车企在华发展壮大创造良好营商环境。同时，中国在加快实现创新发展和绿色发展的过程中，为跨国车企实现自身科技转型和电动化战略提供了广阔发展空间，希望跨国车企抓住机遇，进一步扩大在华投资，完善产业链供应链布局。下一步，商务部将会同相关部门和地方，继续与外资企业加强交流，及时解决困难问题，为外资企业提供更好服务保障。

与会企业赞赏中国近年来在扩大市场准入、优化营商环境、妥善应对疫情等方面作出的努力，表示将坚持把中国作为最重要的海外市场之一，继续在新能源汽车、动力电池、氢能、技术研发等方面加大在华投资力度，为推动中国汽车产业高质量发展作出贡献。

此前，商务部新闻发言人高峰17日在例行新闻发布会上表示，2022年前两月，我国新能源汽车销量同比增长1.5倍，占新车销量比重达17.9%。

(责编：赵竹青、高雷)