原标题：深度融入低碳理念 浦发信用卡多维打造绿色金融服务

在经济社会可持续发展的大命题下，在实现碳达峰、碳中和的目标进程中，金融行业躬身入局，将绿色金融理念融入低碳生活方式，让生态资源与金融资本共荣互促，通过金融功能的引导，落点普惠，推动经济社会发展全面绿色转型。在绿色低碳的新赛道中，浦发信用卡发力优势资源，创新绿色主题产品，深挖金融服务潜力，助力健全绿色低碳循环发展经济体系。

打造特色产品权益，扩容绿色金融服务，是浦发信用卡将低碳理念融入持卡人生活空间的重要举措。浦发银联绿色低碳主题信用卡专为新客户提供100元刷卡金的开卡好礼，而且持卡人在指定城市通过指定支付方式乘坐公交或地铁，还可获得1元刷卡金返还的低碳奖励。权益平台“小浦福利社plus”推出低碳出行、外卖红包，视听会员月月领等超值福利，开通会员可领取现金抵用券。持卡人还可在权益平台以优惠价格订购樊登讲书VIP月卡，畅享无纸阅读的低碳生活。 聚焦新能源，降低交通出行碳排放，是浦发信用卡发展绿色金融的重要方式。持卡人在浦发信用卡合作的汽车经销商门店购买指定新能源车型即可享受分期立减优惠。同时，持卡人参与“金”虎“分”腾汽车节，分期购车有机会享366元定向刷卡金。

浦发信用卡始终以推进国家环保大计为己任，深刻洞悉绿色金融与消费者需求的契合点，通过对产品、权益、场景在创新角度、便捷程度、普惠力度的多元把控，拓展绿色金融事业发展。以浦发银联绿色低碳主题信用卡为例，该产品为浦发信用卡2021年携手中国银联率先推出的绿色低碳主题信用卡，不仅在产品权益上倡导绿色低碳，在卡面设计与材料方面，也独具巧思。卡面设计以绿植元素为主背景，倡导简约适度、环保健康的生活方式；卡基材料以PETG环保材质代替传统PVC材质，减小了卡片废弃后对于环境的负担。浦发信用卡全面覆盖客户需求、环境需求、发展需求，通过产品创新、刷卡金返还，出行立减等普惠行动，持续以金融力量助力碳普惠体系落地。

立足可持续发展，诠释高质量发展，需要精准行动，也需要奉献担当。浦发信用卡作为金融创新的实践者、生态保护的参与者、绿色低碳的推动者，在“绿色银行”的顶层设计框架下，切实贯彻落实绿色金融方针政策，以客户为中心策略性规划转型节奏。相信，浦发信用卡将持续把握繁荣契机，深度融入金融服务惠民工作，回归消费本源，为绿色低碳事业可持续发展贡献金融力量。

(责编：董童、李源)