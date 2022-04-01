一汽解放2021年年度报告正式发布
2022年04月01日14:55 | 来源：人民网-吉林频道
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原标题：一汽解放2021年年度报告正式发布
3月30日，一汽解放集团股份有限公司（以下简称一汽解放）正式发布2021年年度报告。
2021年，一汽解放持续聚焦产品领航，全面优化产品组合，稳步提升国六产品成熟度，坚持创新驱动，突破一系列核心技术，加快推进“四剑客”生态服务、智能车示范运营，深入推进数智化转型，优化供应链体系，完善制造布局。通过发布智慧动力域品牌、新能源战略，让一汽解放的民族品牌形象更加深入人心。全年实现整车销售43.97万辆，其中，中重卡销售37.34万辆，市场占有率23.7%，同比增长1.5个百分点。
一汽解放坚持以“技术领先、首创体验、集成创新、强化应用、协同高效”为指引，构建了完整的自主研发体系，打造了低碳化、电动化、智能化、信息化、高品质即“四化一高”五大技术平台。报告显示，2021年度，一汽解放研发投入33.29亿元，同比增长16.24%。
2021年，一汽解放高端重卡J7销售同比提升84%；全年海外销量1.5万辆，同比大增近150%；公司新能源产品全年销售2228辆，同比增长15.68%。
报告指出，2022年，一汽解放将按照“围绕一个目标、聚焦一条主线，坚持双轮驱动、打赢三大攻坚战，做好六大重点工作”的总体思路，抓好常态化疫情防控的同时，坚决高质量完成各项工作任务，夯实公司领先地位，加速双率提升，向着成为“高质量世界一流”汽车企业、百年民族汽车品牌而不懈奋斗。
(责编：曹淼、李源)
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