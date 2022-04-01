软通动力云管理服务能力获信通院“可信云”卓越级认证
2022年04月01日17:03 | 来源：人民网
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近日，软通动力云管理服务能力通过中国信息通信研究院（简称信通院）“可信云”认证，并取得“卓越级”认证证书。
软通动力相关负责人表示，此次认证的顺利通过，标志着软通动力的云管服务在企业基础能力、规划咨询能力、迁移实施能力、运维管理能力四方面均满足可信云服务评估要求，各项指标达到国内MSP（管理服务提供商）权威评测机构认证的标准。
混合多云模式使得IT环境更为复杂，如何选择合适的云厂商、实现业务平稳上云，如何对多云/混合云进行统一纳管，成为企业亟须解决的问题。而云MSP的出现帮助企业快速上云、便捷用云及更好管云，能满足各类大中型企业的刚需。
据介绍，作为软件与信息技术服务商，软通动力在过去几年持续加码云MSP业务，形成了从战略咨询规划、业务运营、数据智能、云原生开发的全方位的服务能力。以云原生应用开发为例，软通动力不仅能够提供丰富的工具和端到端的交付能力，同时还能提供经过市场验证和检验的实施“方法论”，以“一站式”上云的方式，为企业云原生应用开发以及数字化转型构筑坚实的创新基石。
随着数字化转型的深入，数据已经成为企业核心的资产之一。“帮助客户利用好这些数据，深入挖掘数据价值，提升数据洞察能力，用数据驱动战略落地，实现业务增长，也是软通动力致力于与合作伙伴、客户的共创方向。”该负责人表示，目前，软通动力与国内主流公有云服务商都保持着紧密的合作关系，通过优势互补、分工协作，共同推动客户的价值创新。未来，软通动力将继续秉承用数字技术提升客户价值的使命，大力建设云服务能力，持续赋能行业，为行业用户数字化创新之路创造更多价值，进一步提升自身在企业服务市场的竞争力。
(责编：曹淼、李源)
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