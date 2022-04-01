人民网北京4月1日电 （记者车柯蒙）今日，国家税务总局北京市西城区税务局联合丰台区税务局、房山区税务局，举行第31个全国税收宣传月“税收优惠促发展 惠企利民向未来”的启动仪式暨“京城三地 绿色骑行”税收宣传活动。西城区税务局副局长李冬梅、丰台区税务局副局长蒋国楠、房山区税务局副局长刘江，以及税务干部共30余人，在严格遵守防疫要求的前提下，参加了现场活动。

启动仪式后，骑行宣传活动在西城、丰台、房山三区分五条线路同时进行，110余名骑行队员途径陶然亭公园、前门商圈、金融街、金科新区、丽泽金融商务区、金融安全产业园等地，以自行车作为移动税收宣传咨询台，历时1.5小时，发放税收宣传资料2000余册，解答群众咨询500余人次，广泛地宣传税法知识和税收优惠政策，将便民春风传递到千万纳税人身边。

据了解，税收宣传月期间，西城、丰台、房山三地税务局除联合活动外，还将围绕“便民办税春风行动”，结合区域特点，打造个性化的税收宣传品牌。西城区税务局将积极打造陶然亭公园作为税收宣传的主流阵地，围绕近期热门的个税汇算、减税降费、国际税收业务集中发力，多形式、多途径，重点做好小微企业、中央驻区企业和金融科技企业的宣传辅导工作。丰台区税务局将依托“微蓝+”团队全方位做好辖区企业精细化税收服务工作，探索用税费的“减法”，换取企业发展的“加法”和市场活力的“乘法”。房山区税务局依托“红生工作室”，积极打造智慧办税体系，在传统线上宣传的基础上，探索年轻受众喜闻乐见的新形式。

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