迪拜世博会圆满闭幕 熊猫机器人优悠载誉归来
3月31日，迪拜世博会“华夏之光”中国馆正式闭馆，为期182天的展示结束。当天举行的闭馆仪式上，不仅有舞龙舞狮等中国传统文化表演，还有和平友好使者熊猫机器人优悠展示太极。现场气氛热烈，众多游客参与见证了中国馆的“落幕演出”。
作为代表中国原创前沿技术水平的“科技名片”和国家先进生产力的“社交名片”，熊猫机器人优悠在世博会这一世界舞台上成为各国嘉宾、游客和媒体眼中的“明星”，向世界传递中国AI。
奉上这份世博会科技“成绩单”，向世界传递中国AI
为期六个月的迪拜世博会是在中东、非洲和南亚举行的首届世博会。
中国馆集中展示了我国在航天探索、信息技术、现代交通、人工智能、智慧生活等领域的创新成果，展出北斗卫星、中国高铁、海水稻、智能机器人等核心展项。全球有近176万游客感受和体验了“华夏之光”科技感与互动性的巧妙融合。
优必选科技作为2020年迪拜世博会中国馆“官方唯一智能机器人合作伙伴”，有多款机器人在中国馆提供智能服务，向世界展示中国智造与科技创新的最新成果。
优必选熊猫机器人优悠在迪拜世博会中国馆展示画画技能
迪拜世博会期间，熊猫机器人优悠为中国馆提供超过1000场次的接待导览服务，其中有超过165场的接待是来自阿联酋、奥地利、俄罗斯等45个国家和地区的政企商界嘉宾及VIP参访团。熊猫机器人优悠的“兄弟”Walker X机器人则在中国馆的探索与发现展区服务超过1200小时。六个月的时间里，熊猫机器人优悠和Walker X在高强度、高密度的真实商用场景中进行了展示，是非常坚实的落地检验。
商用服务机器人克鲁泽担任中国馆的“志愿者”，白天在中国馆各楼层为全球游客提供导览讲解服务，晚上则在馆外广场担任“气氛组”进行舞蹈表演。此外，参观中国馆的游客还能领到特别定制的熊猫机器人周边礼品。
世博会期间，优必选机器人家族因为“勤劳工作”，获得超过600家媒体的持续报道关注。
开启AI新征程，与全球共享中国科技创新成果
优必选首席品牌官谭旻表示，“世博会被誉为‘经济、文化和科技界的奥林匹克盛会’，优必选科技很荣幸能够参与其中，与代表各个国家最新和最高精尖的科技产品同台展示。让智能机器人走进千家万户是优必选科技的使命，我们也期待与全球共享中国的科技创新成果，向全世界游客展示中国科技创新的魅力。”
优必选科技布局了包括高性能伺服驱动器、机械传动、运动规划与控制、计算机视觉与感知、智能语音交互、SLAM与导航、人机交互和手眼协调等核心技术，同时推出了机器人操作系统应用框架ROSA。
这些创新技术正在被应用在多个行业，包括人工智能教育、智慧物流、智慧康养、商业服务等。公司以智能机器人为载体，人工智能技术为核心，提供“硬件+软件+内容+服务”全栈式解决方案，服务了不同国家、不同行业的垂直客户的多场景应用需求和消费者多元化需求。（张文）
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