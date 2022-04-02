人民网北京4月2日电 （黄盛）日前，证监会集中公布了2021年证监稽查的20起典型违法案例，涉及财务造假案、信息披露违法违规案、中介机构未勤勉尽责案、操纵股票价格案、内幕交易案、拒绝阻碍调查案等行为。

人民网财经梳理发现，20起典型违法案例涉及主体既有上市公司董监高等“关键少数”，也有证券市场中介机构等，违规信披、操纵市场等案件成为通报重点。具体来看，信息披露违法违规案涉及宜华生活、广州浪奇、宁波东力、龙力生物、亚太药业、科迪乳业、华晨集团债券、永煤控股债券、胜通集团债券等9起，操纵市场涉及陈某等人操纵中昌数据股票价格、李某等人操纵“金逸影视”股票价格、黄某等人操纵“纤维板1910合约”价格等3起。

对此，业内人士表示，通报2021年典型违法案例的背后，是近年来我国坚持“建制度、不干预、零容忍”的工作方针，依法从严打击证券违法活动的不断推进。特别是2020年新《证券法》实施以来，证监会等监管部门严厉查信息披露违法违规、操纵市场、内幕交易等行为，形成行政处罚、民事赔偿、刑事追责等立体式追责体系，形成合力，不断净化市场生态。

证监会数据显示，2021年证监会共办理案件609起，其中重大案件163起，涉及财务造假、资金占用、以市值管理名义操纵市场、恶性内幕交易及中介机构未勤勉尽责等典型违法行为；依法向公安机关移送涉嫌犯罪案件(线索)177起，同比增长53%，会同公安部、最高检联合部署专项执法行动，证券执法司法合力进一步加强。总体看，2021年案发数量连续3年下降，证券市场违法多发高发势头得到初步遏制。与此同时，执法重点更加突出，虚假陈述、内幕交易、操纵市场、中介机构违法案件数量占比超过八成。

“证券市场秩序是整个社会经济秩序的重要组成部分。”中国社会科学院法学研究所商法研究室主任、研究员陈洁在接受人民网财经采访时说：“在当前经济金融环境深刻变化、资本市场改革开放不断深化的背景下，资本市场的规范发展及其良好生态，对维护我国社会经济秩序的平稳运行意义重大。”

中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军在接受人民网财经采访时也表示，案件体现了重点类型、重点领域的共性问题。这些案件除了问题典型外，还体现了证券违法活动的趋势特点，问题层次深、涉面广，涉及人员多，对投资人伤害大，公司治理能力差，需要多部门联动。他认为，案件的从重从快查办，既是市场对规范发展有了更高层次的要求，也是对全面落实“零容忍”要求的具体体现。

证监会在今年2月也表示，将以全面落实《关于依法从严打击证券违法活动的意见》为重点，聚焦关键领域，突出重大案件，坚持“一案双查”，切实加大违法成本，有效提升执法威慑，为资本市场改革发展稳定提供坚强法治保障。

(责编：张文婷、高雷)