原标题：激光电视行业标准今日起实施，投影不能再冒充“激光电视”

“激光电视”不能随便叫了！4月1日，由工信部发布的中国激光电视行业标准《电视接收设备 激光投影显示规范》正式实施。这份由中国电子技术标准化研究院、海信、光峰、长虹、小米等25家单位共同起草的标准，将对正进入爆发期的激光电视市场起到有效的市场规范作用，在更好保障消费者权益的同时，也将推动激光电视行业的健康发展。

这项标准对于市场的最直接影响，就是很多达不到标准的投影产品不能再以“激光电视”的名义进行推销。根据标准规定，激光电视显示设备（ laser TV display equipment），是指采用激光投影显示技术，配备专用投影幕，可显示广播电视节目或互联网电视节目的显示设备。标准同时明确了激光电视的亮度单位为尼特而非流明。业内人士指出，配备屏幕、“亮度”使用尼特表达，直接关系到产品的画质效果，这也将成为今后“激光电视”和“投影”的显著区别。

据了解，目前市面上有一些厂家打着激光电视旗号，但实际却用的是投影标准，不仅让消费者权益受损，同时也在激光电视市场形成了不正当竞争。对此，中国电子视像行业协会激光电视产业分会秘书长钟强表示，随着激光电视首个行业标准正式实施，那些鱼目混珠、用户体验不佳的产品将会在激光电视市场的竞争中被淘汰。

激光显示已被确立为我国科技部“十四五”国家重点研发计划“新型显示与战略性电子材料”重点专项，被公认为彩电行业发展的重要技术方向。2014年以来，在海信等企业的积极推动下，我国在激光电视光源设计、光机模组、整机设计等关键技术方面做到了全球领先；在专利方面，中国在激光显示领域申请和授权的专利数已经跃居全球第一。激光电视也成为我国在全球范围内率先实现技术创新和引领的电视品类，并且带动了三星、索尼、LG，以及爱普生、惠普、明基等全球玩家不断加入激光电视阵营。根据洛图科技(RUNTO)数据，2015年至2021年中国激光电视市场年复合增长率高达155.8%。（记者 张钦）

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