原标题：践行“中信担当” 中信银行金融助力抗疫进行时

“我们急需采购一批原材料，你们能尽快给我们提供一笔贷款吗?”3月29日，中信银行无锡分行接到无锡铃派科技有限公司的紧急融资需求。面临客户和信贷审批人都居家隔离的重重困难，经办客户经理在做好防疫措施的同时上门服务，分别在客户和审批人所在的小区指定防疫卡点进行核保、签字审批，加班加点办理授信手续。3月31日，1000万元贷款发放到账。“感谢中信银行，疫情期间专程上门服务，紧急提供资金支持，解决了疫情下公司生产运转的燃眉之急！”无锡铃派科技有限公司负责人唐先生激动的表达谢意。

这只是中信银行金融助力抗疫的一个缩影。中信银行坚持国有金融企业使命，以金融血液滋养经济肌体，各地分行认真落实当地政府决策安排，以高度的责任感和使命感做好疫情防控工作与金融服务保障，并积极参与到抗疫志愿工作中去。

上海：保障业务连续性 金融市场交易顺畅

3月27日晚，上海市疫情防控工作领导小组办公室发布通告，3月28日5时开始在全市范围内、以黄浦江为界分区分批开展新一轮切块式、网格化核酸筛查。位于浦东世博片区的中信银行上海分行接到上述通知后，第一时间召开线上会议，迅速启动应急预案，认真贯彻落实上海市最新疫情防控要求，全力保障银行业务的连续性。为了确保季末信贷投放，中信银行上海分行安排人员坚持留守封控区域，实现运营账务中心、现金中心和用信中心业务连续不间断，保障封闭期间银行账务复核、远程授权、资金清算和放款业务正常运转不受影响，为小微企业、涉疫企业贷款开放绿色通道，确保企业信贷投放、资金划付及结算畅通。

金融交易保障方面，为保障各大要素市场和金融机构业务运转，中信银行上海分行启用应急预案，迅速部署做好备份办公场所值守人员排班以及其他居家人员的VPN开通工作。浦东地区封控的第一日清晨，该行金融市场中心的业务员们与证券、期货、基金、其他银行等金融市场客户在同业资金、债券、票据等业务询价工作正常开展，最终通过现场值守人员和居家办公人员有序分工协作，于当日顺利完成多笔交易操作。此外，该行资产托管部人员统筹各项工作，确保产品交易如期进行、净值正常核对、报告按时提供，全力服务资产管理行业度过危机。

深圳：开辟绿色通道 线上贷款支持小微企业

疫情之下，小微企业承受风险能力较弱，更容易受影响。“银行网点全面停止营业，我们签的政府订单有大批货款急需支付，资金不够用了。”某“专精特新”企业财务负责人特别着急。这时，他从中信银行深圳分行了解到一款为“专精特新”企业定制的产品可以纯线上化操作、无需抵押担保、随借随还。提出申请后，只花了三分钟，600万元贷款就到公司账上了。“对我们企业来说真是雪中送炭!”该负责人感叹道。

对小微企业来说，足不出户就能获得高效顺畅的非接触式金融服务，中信银行深圳分行推出的纯线上化贷款发挥了关键作用。该行开辟绿色审批通道,快速为小微企业客户开通线上化贷款功能,通过电话、微信等引导小微企业使用中信易贷的纯线上化贷款产品，满足不同行业的资金需求，全方位支持市场各类金融服务需求保障。仅3月14日—22日，中信银行深圳分行累计投放各类普惠金融纯线上化贷款110笔，共7790万元，单笔最小金额仅3000余元，单笔最大金额990万元。

东莞：金融业务不断档 定向支持疫区企业

中信银行东莞分行启动各项业务应急预案，抽调部分骨干员工组成“应急先锋队”，保证疫情期间金融服务不间断。截至目前，今年以来中信银行东莞分行交通运输行业投放约1.3亿元，批发零售业投放超25亿元，住宿及餐饮业投放约0.5亿元；重点支持受疫情影响镇街辖内的企业缓解资金周转困难，为受疫情影响较大的大朗镇区内共13家企业累计投放金额约0.7亿元。

济南：全力保障抗疫物资生产 纾困农牧企业

面对辖内淄博分行因属地疫情防控要求无法正常营业的情况，中信银行济南分行采取业务上收、线上指导等方式响应客户需求，保障业务连续性；克服交通封闭、人员隔离等困难，为滨州地区口罩、防护服等生产企业加急新增提款1.1亿元，全力保障抗疫物资生产；开设绿色审批通道，积极支持疫情防控地区农牧企业、粮油企业等，为市场主体解忧纾困，保障群众生活必需品供应。

一直以来，中信银行坚持党建引领，全面践行国企使命担当，深刻把握国有企业政治属性，把落实中央决策部署、服务国家大局体现到定战略、担使命、谋发展的实际行动中。2022年是中信银行建行35周年。该行表示将持续积极履行社会责任，统筹疫情防控与经营发展，助力实体经济，传递“中信温度”。

(责编：董童、李源)