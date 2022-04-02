人民网北京4月2日电 （黄盛）今日，中国人民银行发布了2021年支付体系运行总体情况。数据显示，2021年，全国银行共办理非现金支付业务34395.06亿笔，金额4415.56万亿元，同比分别增长23.90%和10.03%。同时，截至2021年末，全国共开立银行卡92.47亿张，同比增长3.26%，人均持有银行卡6.55张。

据2021年支付体系运行总体情况显示，截至2021年末，银联跨行支付系统联网特约商户2798.27万户，较上年末减少 96.48万户，联网POS机具53893.61万台，较上年末增加60.58 万台；ATM机具694.78万台，较上年末减少6.60万台。全国每万人拥有联网POS机具275.63台，同比增长0.68%；每万人拥有ATM机具6.71台，同比下降7.34%。

与此同时，我国银行卡交易量稳步增长。2021 年，全国共发生银行卡交 易74290.22 亿笔，金额 1002.10 万亿元，同比分别增长 24.20% 和12.85%。其中，存现 50.47 亿笔，金额 38.41 万亿元，同 比分别下降 7.14%和 7.01%；取现 75.56 亿笔，金额 37.46 万亿元，同比分别下降 9.10%和 5.57%；转账业务 1846.00 亿笔，金额 790.26 万亿元，同比分别增长 19.81%和 14.47%。

单位银行账户数量持续增长，市场主体新开户数量增长迅速。截至2021年末，全国共开立单位银行账户8336.97万户，同比增长11.44%，增速较上年末上升2.01个百分点。其中，基本存款账户5933.00万户，一般存款账户1948.73万户， 专用存款账户436.37万户，临时存款账户18.87万户，同比分别增长10.00%、17.14%、7.59%和1.84%。

与此同时，个人银行账户数量有所增长，增速呈下降趋势。截至 2021年末，全国共开立个人银行账户135.81亿户，同比增长 8.99%，增速较上年末下降1.45%。

2021年支付体系运行其它情况参加下图：

图片来源：中国人民银行

(责编：张文婷、高雷)