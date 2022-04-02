原标题：中国网安创新发展联盟成立 周鸿祎出任专家委员会委员

4月2日，中国网络安全产业创新发展联盟（以下简称“联盟”）成立大会在北京举行。

联盟由基础电信企业联合工业和信息化领域国家级专业机构发起成立，汇聚了国内网络安全领域顶尖院士专家，以及来自产学研用资各领域近百家单位，旨在汇聚网络安全产业链上下游资源，打造国家级网络安全产业交流促进平台、供需对接平台、成果转化平台。联盟成立专家委员会，负责为联盟发展建设提供专业支持，360集团创始人周鸿祎受聘为专家委员会委员。

工业和信息化部网络安全管理局局长隋静指出，网络安全产业是维护国家网络安全的重要力量，产业的质量和水平是决定国家网络安全能力的基础，并从四个方面对联盟提出希望：一是准确把握定位，服务“两个强国”建设。要以服务国家战略、带动产业升级为宗旨，促进网络安全产业链、创新链、价值链协同发展，有力支撑制造强国、网络强国建设目标。二是坚持创新引领，加强前瞻布局。要积极开展网络安全前沿理论探索，着力突破基础性、通用性、前瞻性技术，创新网络安全服务模式，探索开展网络安全保险服务，构建跨领域、多层次的网络安全技术产品和服务创新体系。三是供需双向发力，推进协同发展。供给侧企业要推动网络安全产品演进升级，丰富高端网络安全产品和服务供给；需求侧企业要围绕网络安全补短板、促升级，建设布局网络安全技术防护能力，推动需求侧与供给侧良性互动、动态平衡。四是保持开放合作，营造良好生态。要充分发挥产业平台作用，进一步汇聚产学研用资各方力量，构建理论交流、技术合作、人才培养的良好生态。

360集团总裁张备参加联盟成立大会。他表示，数字安全，一失万无，构建数字时代的全球化网安能力，需要立足全球化视角，整合全球化资源，构建全球化体系。联盟的成立将推动深化产、学、研、用各界的“大联合、大融合”，也将奠定“数字中国”行稳致远的坚实根基。

(责编：曹淼、李源)