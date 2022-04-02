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《2022Q1中高端人才就业趋势大数据报告》发布

2022年04月02日17:01 | 来源：北青网
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原标题：平均年薪28.91万元 人工智能领域招聘应届生薪资最高

　　针对备受关注的春招及就业状况，4月2日，猎聘推出《2022Q1中高端人才就业趋势大数据报告》。

　　从一季度的热门细分领域来看，新发职位同比增长最多的是碳中和，同比增长为408.26%。新能源/电动汽车的增长为120.09%；车联网同比增长为57.40%。新能源、能源技术、自动驾驶、芯片/集成电路、新材料的新发职位增长分别为49.52%、48.96%、41.92%、37.07%、31.75%。

　　从这些热门领域对应的招聘平均年薪来看，自动驾驶薪资为39.05万元；车联网为37.70万元；芯片/集成电路为31.09万元。新能源/电动汽车的平均年薪为27.89万元；碳中和平均年薪为26.14万元。

　　投递IT/互联网、生产制造行业的人才多

　　从一季度中高端人才投递的领域来看，IT/互联网投递人数占比为11.57%；生产制造占比为8.94%；企业服务、服务业占比为7.55%和7.17%，人工智能为5.31%。除IT/互联网领域，生产制造领域吸引了更多中高端人才。

　　应届毕业生方面，从2022年一季度应届生新发职位同比增长最快的TOP10领域来看，位居前五的是通信、能源环保、汽车交通、人工智能、生产制造，对应的应届生招聘平均年薪是24.42万、14.93万、21.21万、28.91万、18.40万元。

　　应届生投递最多领域分别为IT/互联网、生产制造、企业服务

　　从一季度应届生投递最多的十大领域来看，位居第一的是IT/互联网，占比为12.19%；排名第二的是生产制造，占比为11.16%；排名第三至第五的是企业服务、服务业、消费品，占比为8.07%、7.52%、7.23%；其他领域投递应届生占比均小于7%。

　　近六成应届生毕业后首选参加工作

　　对于毕业后的打算，59.82%的应届毕业生选择直接参加工作，选择继续深造和备考公务员的占比分别为24.66%和10.27%，创业、做自由职业等选择的占比则均低于3%。

　　传统春招季“金三银四”已过去一半，猎聘调研发现，当前，22.14%的应届毕业生已找到工作，77.86%则还在求职中。当找到工作的应届毕业生被问及对自己的工作是否满意时，超8成表示满意，对工作不满意的占比仅为17.24%。

　　近七成职应届生择业时最看重稳定性

　　对于当前择业时最看重哪些因素，67.94%的应届生最看重“稳定，员工不会随时被炒或公司不会突然倒闭”这一因素；45.04%的应届毕业生选择“企业氛围好，人际关系简单无潜规则”；37.02%选择“公司有实力，抗风险能力强”；35.5%则选择“通勤距离适中，上下班不费劲”。“只要钱到位，没有吃不了的苦”则以22.52%的得票率位居第五。这表明薪资不是吸引应届生的唯一因素，企业应在公司实力和企业文化方面加大力度，以提升对年轻人的吸引力。

　　同时， 37.4%的应届毕业生选择去国企；选择考公务员去政府机构或事业单位的占比为22.52%。

　　在薪资方面，56.49%的应届毕业生表示找工作的期望月薪为5000-8000元，21.37%的应届毕业生期望月薪为8000-10000元，10.31%的人期望月薪为10000-15000元，期望月薪在5000元以下的占比为6.87%。（记者 解丽）

(责编：董童、李源)

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