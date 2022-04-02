据太平财险消息，截至2021年底，太平财险累计为农险客户提供风险保障约1260亿元，为森林提供风险保障1081亿元，为种植业提供风险保障90.8亿元，其中为水稻、玉米、小麦三大主粮作物提供风险保障33.7亿元，为养殖业提供风险保障85.6亿元。

太平财险相关负责人介绍，近年来，太平财险充分展现央企社会担当，全面贯彻落实国家决策部署，在产品和服务上积极创新，全方位助力农业保险高质量发展，更好地满足乡村振兴战略需要——

因地制宜创新服务模式。据了解，太平财险已在山东、广东、湖北、云南、陕西、黑龙江等多个省份，逐步构建包含成本、产量、天气指数等全品类农业保险产品体系，覆盖农、林、牧、渔业农产品种和果、蔬、菌、茶等地方特色品种，利用保险机制为地方农业进行风险托底，解决了种植户、养殖户等后顾之忧，从而使得农户们敢于放开手脚追求勤劳致富的目标。

科技助力破解“最后一公里”。创新金融服务乡村振兴，太平财险广东佛山地区推出“保险+科技+贷款”合作模式。2021年12月22日，太平财险佛山中支首张地方财政补贴型生猪价格“保险＋期货”保单在佛山市三水区正式落地，为佛山市三水区养殖场4万多头生猪提供价格风险保障近8000万元。今年2月25日，太平财险“生猪保险+期货项目第一批客户保险赔款交付仪式”在佛山市三水区畜牧产业协会举行，15户养殖户的代表到场领取赔款支票共计327万元，单笔赔付最高超86万元。

此外，太平财险不断加大农险科技投入力度，引入大数据、物联网、区块链等技术，全面提升运营效率、管控承保理赔风险。太平财险山东分公司与国家农科部门合作，在山东临沂、威海等地依托卫星遥感技术，推出了“卫星遥感+地面抽样”测产模式，有效提高了种植险查勘定损的效率及精准度。同时，在山东德州、烟台等地实现核心业务系统对接畜禽“保险+无害化处理”联动平台，在提升作业效率的同时，实现信息三方共享和病死畜禽无害化处理；在滨州、烟台等地探索使用畜牧AI识别技术，通过应用生猪智能点数、牛脸识别等功能进一步防控道德风险，助力精准承保、精准理赔。目前已完成山东、广东和湖北等分公司与中保信农险平台的对接，实现农险全辖区、全险种承保电子化，投保确认、承保告知、承保公示、保单下载均可线上操作，提升了客户体验感。

(责编：曹淼、李源)