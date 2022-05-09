资料来源：市场监管总局。制图：杨曦

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市场主体是经济的力量载体，保市场主体就是保社会生产力。当前，受多种因素影响，我国市场主体生存发展面临的困难和挑战增多。今年以来，我国新设市场主体情况如何？下一步将采取哪些举措激发市场主体发展活力？近日，国家市场监督管理总局党组成员、副局长蒲淳在接受人民日报专访时表示，今年1至4月，我国新设市场主体在较大基数的基础上仍然实现了正增长，共新设898.7万户，同比增长0.7%。其中，日均新设企业达2.26万户，处于历史较高水平。截至4月底，我国实有市场主体1.58亿户，仍保持10.5%的较高增速，为稳住宏观经济基本盘提供了有力支撑。

“我国拥有全球最大最具潜力的超大规模市场，国家的支持政策力度在不断加大，市场主体的自适应能力也在不断增强。随着一揽子纾困帮扶政策落地见效，疫情逐渐得到有效控制，市场主体有望继续保持较高速增长。我们有条件有信心营造良好的市场环境，持续激发各类市场主体活力。”蒲淳介绍，下一步市场监管部门将着力做好以下工作：

一是持续营造市场化、法治化、国际化营商环境，着力稳定预期、增强信心。今年3月1日，市场主体登记管理条例正式实施，准入准营便利化程度大幅提升。我们将持续完善措施，优化技术支撑手段，最大程度降低市场主体制度性成本。

二是高标准深化“证照分离”改革，进一步放宽市场准入门槛。研究推动将更多的企业登记前置许可改为后置，更加便利企业领取营业执照，从事一般经营活动。

三是更大力度支持市场主体发展。深入分析各类市场主体，特别是个体工商户生存发展存在的问题，积极推动更多支持政策尽快出台。目前我们正在会同相关部门研究起草促进个体工商户高质量发展的意见措施。

四是结合当前疫情防控形势，有针对性地帮助市场主体解决实际困难。结合市场主体歇业制度改革，创新制度供给，帮助有经营意愿的困难市场主体实现暂时“休眠”，既减轻当前的成本负担，又为今后发展留住青山。

(责编：杨曦、吕骞)