朱克力

原标题：提升企业供应链现代化水平

日前，国资委召开对标世界一流采购交易管理体系推进会，对建立完善企业采购交易管理体系、全面提升供应链管理水平进行再部署、再推进。此前出台的《中共中央 国务院关于加强建设全国统一大市场的意见》也提出，要“培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业”。这表明，要加快培育具有全球竞争力的世界一流企业，高质量提升供应链现代化水平是必不可少的一个环节。

当前，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，新技术不断涌现，我国企业在供应链安全、敏捷柔性、价值创造、生态协同等方面多维推进，有力促进降本增效和转型发展，系统带动产业链上下游自主创新，不断提升供应链稳定性和竞争力。强大、可控、有韧性的供应链体系初步成型，并与产业链深度融合，有利于促进我国企业增强综合国际竞争力，推动相关产业高质量发展，进一步实现经济发展的质量变革、效率变革、动力变革。

不过，在肯定成绩的同时，也要清醒看到，作为企业全流程全链条的关键性因素，当前我国企业的供应链管理仍然存在一些短板弱项。长期以来，信息技术应用不足使企业间难以有效连接与协同，产业链各环节未能形成灵活高效的集聚互动格局。以采购环节为例，为找到性价比合理的原材料，采购部门要逐家比较，效率不高且存在信用风险。一些企业寻源信息不全面、了解市场价格不充分，致使采购价格长期居高不下。因此，对标世界一流采购交易管理体系、高质量提升供应链现代化水平势在必行。

进一步而言，提升企业供应链现代化水平，不仅是建设世界一流企业的必然要求，也与加快数字经济发展息息相关。随着大数据、人工智能、区块链、5G等数字技术与供应链各环节融合创新，数字化智能化已成为发展供应链的基本方向，正在多维场景中不断创造新的价值增长点。一些整合协同度高的供应链平台、行业带动力强的供应链领先企业，积极融入数字化发展，面对政策、市场需求以及风险挑战，都可以稳妥有效应对，正成为提升供应链现代化水平的主力军。

具体而言，在参与提升供应链现代化水平与竞争力的过程中，要聚焦问题导向、目标导向，稳步积极推动供应链管理转型升级。

一方面，要发挥相关企业的数字赋能作用。加速数据和信息在供应链体系流转，持续维护供应链安全稳定。面对复杂严峻的形势，应加快打造多中心、多节点并联供应网络，开辟多元化产品进口和供应渠道，加强战略核心物资储备，有力维护供应链安全稳定。同时，要切实发挥“稳定器”“压舱石”作用，开展极端情况下的供应链压力测试并形成“保供”预案，防范风险，未雨绸缪。

在采购交易管理环节，应完善基于数字化智能化的采购交易管控体系，建立健全面向更大范围的寻源询价机制。做好供应商管理信用体系建设，充分运用采购交易形成的辐射网络，探索发展供应链金融等新业态，切实纾解中小企业融资难、融资贵等问题。

另一方面，构筑相关企业的共享创新生态。应促进产业互联网发展，发挥一些企业投资规模大、辐射领域广、引领带动强等优势，增加供应链的“链长”，推动供应链上下游、产供销有效衔接协调运转，为畅通国民经济循环、构建新发展格局提供有力支撑，从而加快建设一批产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业。

（作者系中国信息协会常务理事、新经济研究院院长）

(责编：罗知之、陈键)