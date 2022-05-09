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警惕“零基础速成班”陷阱

苑广阔
2022年05月09日09:03 | 来源：中国经济网
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原标题：警惕“零基础速成班”陷阱

近期有一个现象值得关注：有些学习过配音、插画、短视频剪辑等新媒体技能的人，利用互联网平台，凭借这些技能赚取一定的兼职收入，达到补贴家用的目的。这一类工作往往不受空间束缚，相对灵活自由，因此越来越多有兼职需求的群体，希望有机会充电学习。不少冠以“零基础速成班”之名的培训机构，由此应运而生并迅速蹿红。

不过，这些速成班的水平参差不齐，有的甚至存在诈骗嫌疑。比如，有的机构鼓吹“包教包会”“轻松变现”等噱头，虚假承诺学成之后可以推荐接单、有保底收入，而当学员缴纳学费正式参与线上培训后，往往发现培训课程并无多少实质性内容，且网上都能免费搜到。有些经济条件一般的学员，在培训机构推荐下，办理了学费分期付款，后来发现申请到的其实是利息很高的网贷，技能没学到，反而背上沉重的债务。

此类问题缘何层出不穷？一来，这类课程培训主要通过线上发广告进行宣传，表现为发现难、定性难、取证难等特点，隐蔽性强。二来，此类在线培训班的业态表现形式复杂，融合了商业、教育以及网络产品的特性，对其常态化监管，不可避免地会涉及市场监管、网信等多个部门的协同合作，沟通成本高、治理难度大。

整治“零基础速成班”乱象，一方面，报名前须查验相关网络培训机构资质，通过正规渠道学习技能，杜绝占小便宜的心理。与此同时，相关部门和网络平台要加强对网络培训机构的监管，增强防骗反诈宣传力度，引导相关群体提高防范意识，树立科学的学习态度，从而让“零基础速成班”无处遁形。

(责编：罗知之、陈键)

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