马春阳

原标题：公募基金高质量发展有了路线图

4月26日，证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》（以下简称《意见》），从积极培育专业资产管理机构、全面强化专业能力建设、着力打造行业良好发展生态、不断提升监管转型效能四个方面，提出16项具体意见，大力推进行业高质量发展，与投资者利益同提升、共进步。

业内人士表示，在行业高速发展的背景下，监管发文加快推进行业高质量发展，可谓恰逢其时。《意见》肯定了公募基金行业过去20多年取得的成绩，也提出了需要改进的地方，对行业的长期健康发展具有切实指导意义。

跨入发展新阶段

截至2022年3月末，我国公募基金行业有152家公募基金管理人，包括138家基金公司和14家取得公募基金管理资格的资管机构，合计管理规模超32万亿元。

在党中央、国务院的坚强领导和国务院金融委的统一指挥协调下，国内经济金融环境不断优化，资本市场深化改革持续推进，公募基金行业呈现良好发展态势，行业规模快速增长，产品结构持续优化，规范水平稳步提升，财富效应逐步显现，行业实力显著增强。

截至2022年3月底，公募基金持有A股流通市值合计5.42万亿元，较2019年初增长274%，占A股流通市值的8.12%。行业相继推出12只公募REITs、113只科创主题基金、8只北交所主题基金，投向绿色领域的公募基金规模超4300亿元。公募基金在支持国家发展战略、服务实体经济、推动创新驱动发展和经济转型升级等方面取得积极成效。由此可见，公募基金已逐渐成为服务实体经济和居民财富管理的重要力量，此次《意见》的发布可谓给公募基金行业的进一步高质量发展确定了“路线图”。

嘉实基金总经理经雷表示，站在行业发展的新阶段，公募基金公司应积极结合《意见》中“十六条”具体意见，进一步围绕投资者利益，从专业性、文化建设、自律建设、产品供给能力等多方面进行优化，提高服务资本市场改革发展、服务居民财富管理需求、服务实体经济与国家战略的能力。

“下一步，华夏基金将以《意见》为行动指南，坚持以投资者利益为核心，着力提升投研核心能力，加强投研团队的体系化、长期化和平台化建设，助力资本市场改革发展、服务居民财富管理需求、支持实体经济与国家战略。同时，以满足居民财富管理需求为出发点，做到风险可测可控，强化投资者有效保护，加大产品和业务创新力度，特别是在养老金融服务、公募REITs、股权投资等方面积极探索和持续发力，践行社会责任，为千家万户美好生活贡献专业力量。”华夏基金管理有限公司总经理李一梅表示。

差异化发展势在必行

《意见》明确，支持基金管理公司在做优做强公募基金主业的基础上实现差异化发展，促进形成综合性大型财富管理机构与特色化专业资产管理机构协同发展、良性竞争的行业生态。

“从公募基金行业发展的历史来看，一家基金公司是成为综合性大型公司还是特色化公司，是在市场化竞争环境中，受资源禀赋、优势特征、历史机遇、自主选择等因素影响的结果。”易方达基金总经理刘晓艳指出，支持基金管理公司差异化发展有利于营造优胜劣汰、良性竞争的行业生态，促进行业机构用心打造、充分发挥各自的核心竞争优势，不断做精主业、做深专业，持续提升专业投研能力和服务水平。

大成基金总经理谭晓冈表示，在《意见》提出的16条改革措施中，“差异化发展”居于首位，可见其重要程度。当前公募行业的同质化竞争日趋激烈，尤其是产品布局日趋同质化，产品发行数量越来越多，上万只基金产品给投资者选择造成较大困扰。在此模式下，行业已经形成较强的马太效应，中小基金公司想弯道超车变得越来越难。

“从海外资管行业的发展来看，资管机构根据细分行业、目标客群及产品特征，聚焦自身专业优势，打造特色的产品和服务体系，在差异化经营中建立起自己的竞争壁垒。差异化发展将是未来中国公募基金行业发展的主旋律，基金公司需要找准自己的战略定位，聚焦自己的资源禀赋，发挥差异化的竞争优势。”谭晓冈进一步表示。

博时基金也指出，《意见》支持基金公司专业化发展、集团化运营，设立REITs子公司、养老金融服务子公司、投资顾问子公司等，有助于打造综合性大型财富管理机构，促进行业高质量发展。例如，公募REITs市场是一个万亿元级别的市场，符合经济转型和基础设施发展趋势，各方面机制正在逐步完善成熟。对于养老金、投资顾问等公募基金行业的专业细分领域，《意见》也鼓励通过设立子公司来运营。

持续强化合规风控能力

近年来，在公募基金行业实现快速发展的大背景下，公募基金服务居民财富管理的功能得以进一步显现，公募基金已成为中小投资者资产配置的重要选择。截至2022年3月底，公募基金投资者人数达5.41亿，权益类基金投资者人数为1.85亿。基金管理公司管理各类养老金资产近4万亿元，养老金投资管理市场份额超50%。

针对公募基金长期存在的“产品赚钱，投资者不赚钱”等痛点问题，《意见》提出，督促基金管理人建立健全覆盖经营管理层和基金经理等核心员工的长期考核机制，将合规风控水平、三年以上长期投资业绩、投资者实际盈利等纳入绩效考核范畴，弱化规模排名、短期业绩、收入利润等指标的考核比重。扭转过度依赖“明星基金经理”的发展模式，采取有效监管措施限制“风格漂移”“高换手率”等博取短线交易收益的行为，切实发挥资本市场“稳定器”和“压舱石”的功能作用。

同时，要持续强化合规风控能力。严厉打击“老鼠仓”、市场操纵、利益输送、非公平交易等损害基金持有人利益的违法违规行为，建立违法违规人员从业“黑名单”制度和公示机制。推动基金管理人持续完善全面风险管理体系，强化流动性风险管理，提高信用风险识别能力，增强市场风险抵御能力，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

广发基金表示，“受人之托，代人理财”是基金业的基本定位，公募基金行业必须始终坚持以投资者利益为核心，坚持投资者利益优先原则，助力社会大众理财和养老金保值增值。一方面，要努力增强理财投资获得感，推动居民财富保值增值。同时，也要做好投资者教育与投资者陪伴，引导更长期、理性的投资行为和理财方式，优化盈利体验，为满足人民对美好生活的向往持续贡献专业力量。

另一方面，公募基金是海内外养老投资服务体系的重要组成部分，要更积极地参与养老第三支柱建设，促进养老服务的持续完善和养老资金的稳健增值。

(责编：罗知之、陈键)