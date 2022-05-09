郭子源

原标题：因地制宜优化住房信贷政策

近日，中共中央政治局召开会议，支持各地从当地实际出发完善房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。

作为房地产政策的重要一环，住房信贷政策不可“一刀切”。我国房地产市场具有明显的区域特征，各地的经济发展水平、产业结构、人口结构均有差异，住房的供给需求也不尽相同，倘若执行“一刀切”政策，有可能误伤部分刚性和改善性住房需求，或为投机者提供便利。因此，多年来我国一直着力平衡稳增长、调结构的关系，因城施策优化住房信贷政策，以期提升政策的精准度。目前，全国各地已根据自身实际情况，在首付比例、贷款利率方面执行差异化措施。

优化住房信贷政策，要坚持底线思维，落实“房住不炒”定位。尽管区域特征明显，但必须坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，强调房地产的居住属性，遏制投机属性。由于房地产兼具投资属性，若偏离定位，在价格“只涨不跌”预期的助推下，各类资金将向此领域聚集，不仅挤压其他行业的融资空间，还可能催生价格泡沫，引发信贷风险甚至金融风险。目前监管部门已明确，在全国层面，首套房贷款利率不得低于相应期限的贷款市场报价利率（LPR），二套房贷款利率不得低于相应期限LPR加60个基点。在此基础上，各地决定是否加点以及加多少。

优化住房信贷政策，要坚持因城施策，落细差别化措施。因城施策的重要目标之一，是支持刚性和改善性住房需求。今年3月份以来，全国已有100多个城市的银行自主下调了房贷利率，平均幅度在20个到60个基点不等。此前，多地银行执行的房贷利率水平均高于全国的监管底线要求，此次适度回调，既是提振市场需求之举，也是各地落实、落细差别化政策的实践。

优化住房信贷政策，还要及时回应市场关切。预期是影响房地产市场的重要因素，必须加强预期引导，及时回应市场关切，避免政策效果被削弱。当前，受多地疫情散发影响，部分购房者收入下降、还款来源不稳定。为此，要践行金融的人民性，重点关注受疫情影响的人群，为他们灵活调整个人住房贷款还款计划，逾期还款不计入征信黑名单，统筹疫情防控和经济社会发展，切实保障和改善民生。

最后，要高度重视房地产信贷风险，保持房地产市场平稳健康发展。针对已暴露的个别大型房企风险，当地政府及部门、金融监管部门要依法依规、积极参与化险工作，推动项目复工复产、建成交楼，切实维护购房者的合法权益，避免“断供”等极端情况发生。与此同时，还要执行好房地产金融审慎管理制度，围绕稳地价、稳房价、稳预期目标，加强政策的持续性、稳定性，及时纠偏市场的短期应激反应，守住不发生系统性风险的底线。

(责编：罗知之、陈键)