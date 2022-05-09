潘世鹏

原标题：免税消费激活潜在需求

刚刚过去的“五一”小长假，海南省各大免税店继续保持火爆的经营态势，消费精品、优惠活动和邮寄送达等获得了消费者的青睐。从休闲看海度假到离岛免税购物，来海南选购离岛免税品已成为如今海南旅游消费的一大新特色。

海口海关统计数据显示，今年一季度共监管海南离岛免税购物金额147.2亿元，同比增长8.4%；购物件数2027万件，增长14.2%；人均购物金额8372元，增长10.2%。

今年以来，海南10家离岛免税店在做好疫情防控工作的同时，相继推出一系列促消费活动，活跃离岛免税市场。一批国际知名品牌纷纷推出新品、开设新店，从新品优品、主题活动、优惠促销等方面深耕市场。为促进消费，海南省近期推出多项促消费举措，海南省财政安排资金开展消费券发放活动，各大免税经营主体积极参与。

销售“井喷”得益于海南离岛免税政策的多次调整、政策红利不断释放。作为国家赋予海南含金量最高、影响最广泛的政策之一，离岛免税购物政策自2011年4月20日实施以来，历经多次调整。免税额度由2011年的每人每年5000元，逐步提高到8000元、1.6万元、3万元、10万元；商品品种由18种扩大到45种；购物群体不断增加，由最初年满18周岁、乘飞机离岛但不离境的国内外旅客，调整为年满16周岁的旅客，增加了乘坐火车、轮船等离岛方式；购物次数从每人每年2次调整为不限次数，从最初的每种商品都有购买数量的限制，调整为以额度管理为主，大幅减少单次购买数量限制的商品种类；购物便利性不断显现，允许开设网上销售窗口，新增岛外旅客“邮寄送达”和本岛居民“返岛提取”提货方式，并加贴商品溯源码。

巨大的市场消费潜力也吸引了更多经营主体布局海南。目前，全岛离岛免税经营主体达5家，开业营运离岛免税店达10家，市场主体日趋多元，离岛免税市场有序竞争格局正逐步形成。5月6日，记者在海口国际免税城项目建设现场看到，免税商业中心造型屋面已完成施工，正在进行室外园林景观及室内外装修，预计今年投入使用。届时，海南免税购物版图将再添“新地标”，与三亚国际免税城南北呼应，助力海南建设国际旅游消费中心。海南离岛免税政策试点实施11年以来，免税购物已然成为了一张“金名片”，不仅极大促进了消费者对于免税消费的热情，更成为带动海外消费回流的一个重要手段，离岛免税购物在海南自贸港和国际旅游消费中心建设中正发挥着越来越大的推动作用。

广东：拓展广阔市场蓝海

本报记者 郑 杨

3年后，广州人有望在市区购买免税商品了。随着粤港澳大湾区首个免税综合体—广州北站中旅免税综合体项目在去年底动工建设，广州市内免税店的落地提上了日程。这个由中国旅游集团与广州市政府合作打造、计划2025年开业的一站式免税综合体项目，将探索TOD（以公共交通为导向的项目开发）+免税IP的综合开发模式，依托“空铁联运”交通枢纽，面向城市新中产、新世代、枢纽访客三大客群打造免税消费新平台。

推动建设一批口岸免税店和市内免税店，已被写入广东省“十四五”规划。在国家和广东省引导境外高端消费回流、支持免税经济的一系列政策利好影响下，广州、深圳、珠海、惠州等诸多大湾区城市都开始探索布局，积极开拓免税经济这片消费市场新蓝海。广州瞄准培育国际消费中心城市，将建设免税综合体作为重要方式，高标准打造“免税之都”；深圳规划在前海建设大型免税店和全球免税品集散中心，做大做强免税产业；惠州提出将在中心城区规划建设特色市内免税店，吸引平台企业、高端品牌进驻……

各地加速布局的背后，是广东发展免税经济的巨大优势和潜力。一方面，粤港澳大湾区发达的海陆空交通和经济活力带来了先天的“流量”优势。另一方面，广东作为消费大省，2021年GDP总量突破12万亿元，社会消费品零售总额4.42万亿元，具备对免税品的强大消费能力。

目前，市内免税店正成为广东丰富免税经济业态、发掘免税市场蓝海的突破口。“与其他类型免税店相比，市内免税店交通更便利，经营面积不受机场、港口条件限制，可以提供更丰富的商品，更充裕的购物时间，可以给消费者提供更好的购物体验，在吸引消费回流上潜力巨大。”广州市社科院国际商贸研究所副研究员揭昊说。

广州北站中旅免税综合体项目的建设，正是广东推进市内免税店实现突破的一大进展。区别于机场免税店以“免税”为核心，该项目以“免税零售+名品奥莱”为亮点。在免税业态上，这一市内免税店将比白云机场免税店购物空间更大、时间更灵活，并适当开展差异化经营。同时，项目周边立体化交通便利，毗邻文化旅游带及商务产业带，可引入多种文旅业态。中旅集团旗下中免投资发展有限公司总经理牟维政介绍，该项目涵盖城市精品奥特莱斯、休闲娱乐、美食体验等业态，建成后将为广州增加新的消费场景、消费业态，打造地标型旅游购物目的地。

(责编：罗知之、陈键)