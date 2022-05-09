人民网北京5月9日电 （记者杨曦）近日，市场监管总局发布的3则召回公告指出，奔驰、宝马、玛莎拉蒂3品牌共计2566辆乘用车将被召回。

图片来源：市场监管总局官网

北京奔驰汽车有限公司、梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司召回部分进口及国产汽车

公告显示，日前，北京奔驰汽车有限公司、梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，将召回以下车辆。

一、自2022年5月31日起，召回生产日期在2021年6月4日至2021年7月8日期间的部分C级、E级、EQC、GLC SUV汽车，共计2365辆。本次召回范围内部分车辆前座椅靠背调节机构上的一个塑料零件在生产过程中使用了不正确的材料，造成这一零件可能发生破损。座椅靠背在调节的过程中可能会卡在某一倾斜位置。如果座椅靠背一侧在调节的过程中卡住，可能导致靠背扭曲，会削弱座椅对乘员的约束能力。车辆发生碰撞时，将增加车上乘员受伤的风险，存在安全隐患。

北京奔驰汽车有限公司将通过授权经销商，为召回范围内车辆检查座椅靠背调节机构中受影响零件的生产时间，如果在受影响时间范围内则免费更换座椅靠背骨架，以消除安全隐患。

二、自2022年5月9日起，召回1辆生产日期为2021年3月8日的进口E级汽车。本次召回范围内车辆的后排座椅头枕导套可能未被正确安装，导致头枕无法固定在座椅上。在车辆发生事故时，后头枕可能移动或从座椅上分离，会增加乘员受伤的风险，存在安全隐患。

梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司将通过梅赛德斯-奔驰授权经销商，检查召回范围内车辆的后排座椅头枕导套的安装情况，如果未正确固定则免费更换头枕导套，以消除安全隐患。

三、自2022年5月9日起，召回1辆生产日期为2020年9月28日的进口E级汽车。本次召回范围内的车辆由于生产过程中存在偏差，前横梁上左侧加速度碰撞传感器的电气插头未按照安装规范紧固，不能排除因车辆行驶时的振动等情况导致插头松动的可能。如果车辆发生正面碰撞，这可能造成乘员约束系统延迟激活或不激活，使得约束保护性能降低，乘员受伤的风险将增加，存在安全隐患。

梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司将通过梅赛德斯-奔驰授权经销商，检查受影响车辆前横梁上左侧碰撞传感器的电气插头。如果发现电气插头松动或者未紧固，则对插头进行紧固，以消除安全隐患。

图片来源：市场监管总局官网

宝马（中国）汽车贸易有限公司召回部分进口BMW IX汽车

公告显示，日前，宝马（中国）汽车贸易有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自即日起，召回生产日期从2021年8月3日到2022年2月2日的部分进口BMW IX汽车，共计194台。

本次召回范围内车辆因碰撞安全模块软件问题，导致当乘员约束系统、行人保护系统出现故障或者高压系统因碰撞后关闭时，车辆仪表无法点亮报警灯和提示相关报警信息，存在安全隐患。

宝马（中国）汽车贸易有限公司将免费对召回范围内的车辆进行编程，以消除安全隐患。

图片来源：市场监管总局官网

玛莎拉蒂（中国）贸易有限公司召回部分进口MC20汽车

公告显示，日前，玛莎拉蒂（中国）汽车贸易有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自即日起，召回2021年12月21日至2022年1月19日期间生产的部分进口2022款MC20汽车，共计5辆。

本次召回范围内部分车辆的尾灯在特殊的电气条件下（电压接近最大值），尾灯内的所有指示灯可能会出现间歇性闪烁现象。当车辆制动时，制动灯不能清晰及时地被后车观察到，无法为后方车辆提供有效信号，极端情况下可能导致车辆被追尾，存在安全隐患。

玛莎拉蒂（中国）汽车贸易有限公司将检查相关车辆尾灯生产批次，如生产批次在缺陷产品列表内，将免费更换尾灯总成，以消除安全隐患。

(责编：杨曦、高雷)