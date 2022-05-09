人民网北京5月9日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，当前，我国从南到北陆续进入汛期，国铁集团坚持人民至上、生命至上，细化防洪防汛部署安排，全力确保运输安全稳定。

图片来自：国铁集团

据国铁集团相关负责人介绍，全路各单位压紧压实防洪责任，迅速进入防洪状态，坚持“防、避、抢”防洪工作主线，盯住关键点、薄弱点和变化点，抓实隐患排查和分级整治，精准摸排确定防洪重点处所，抓紧推进防洪预抢工程，全力以赴做好今年防洪防汛各项工作。

同时，结合当前正在开展的安全生产大检查和“守底线、补缺陷、除隐患、防风险”安全专项整治行动，国铁集团扎实开展防洪大检查工作。

一是在前期防洪隐患排查的基础上，各铁路局进一步加大对防洪关键处所、重点地段、薄弱环节的风险研判和排查力度，彻底摸清防洪隐患底数。

二是积极应用卫星遥感地图、无人机技术，结合查阅档案资料、现场勘查和专家评估等方式，开展“天、空、地”防洪隐患排查，拓展排查广度，提高排查质量。

三是加强高铁防洪隐患排查，对高铁隧道口崩塌落石、长大路堑挡墙护坡等防洪重点地段加密检查频次，确保防洪检查效果。

四是加强供电设备、建设工程、站房、车站雨棚、地下车库、地下通道的检查，抓好沿线危树排查，采取有力措施整治隐患、防控风险。

对于防洪检查确定的防洪重点地点，国铁集团要求各单位逐一建立风险隐患问题清单，建档立卡、做好记录。

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