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生态环境部：一季度全国水环境质量持续改善 旱季“藏污纳垢”等问题仍突出

2022年05月09日15:39 | 来源：人民网
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人民网北京5月9日电 （王仁宏）据生态环境部消息，2022年一季度，3641个国家地表水评价考核断面中，Ⅰ-Ⅲ类断面比例为88.2%，同比增加5.2个百分点；劣Ⅴ类断面比例为1.0%，同比减少1.1个百分点，水环境质量持续改善。但同时，全国水生态环境保护不平衡不协调的问题依然突出，部分断面水质出现反弹，部分地区消除劣Ⅴ类工作滞后，旱季“藏污纳垢”、雨季“零存整取”等问题突出，城乡面源污染正在上升为制约水环境持续改善的主要矛盾。

全国25个劣Ⅴ类断面（扣除自然因素影响），分布在12个省份。其中，云南省数量最多，为7个。

2022年一季度劣Ⅴ类断面清单。来源：生态环境部

22个水质明显恶化断面（扣除自然因素影响），分布在13个省份。其中，安徽省数量最多，为4个。

2022年一季度水质明显恶化断面清单。来源：生态环境部

全国汛期污染强度较大的前50名断面，分布在15个省份，江西、湖北、云南省数量较多，分别为9个、6个、6个，占比为42.0%。其中，江西省萍乡市龙山口断面、山西省长治市北寨断面、安徽省宣城市管家渡断面汛期污染强度位于全国前三名，分别达到考核目标限值的11.24倍、11.09倍、10.89倍。

2022年一季度汛期污染强度前50名断面清单。来源：生态环境部

下一步，生态环境部将深入贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，以推动落实“十四五”重点流域规划为主线，以落实问题发现和推动解决工作机制为着力点，督促指导问题所在行政区域解析症结、研究对策，扎实推动问题解决。对于突出问题久拖不决的，有关线索将移交中央生态环境保护督察。

(责编：王仁宏、高雷)

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