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价格公布！7省区明确煤炭中长期和现货价格合理区间

2022年05月09日16:06 | 来源：人民网
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图片来源：国家发展改革委官网

人民网北京5月9日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，截至5月9日，除秦皇岛港下水煤外，已有7省区（内蒙古分蒙东、蒙西两个区域）明确了煤炭出矿环节中长期和现货交易价格合理区间。其中，秦皇岛港（5500千卡）中长期交易价格合理区间为570-770元/吨，现货交易价格合理区间上限为1155元/吨；山西（5500千卡）中长期交易价格合理区间为370-570元/吨，现货交易价格合理区间上限为855元/吨。

据了解，国家发展改革委已先后印发了《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》（以下简称“303号文”）和2022年4号公告，明确于5月1日起实施。近日，在国家发展改革委价格司召开的专题会议指出，自5月1日起煤炭中长期交易价格和现货价格均有了合理区间，如无正当理由，超出合理区间一般可认定为哄抬价格。

国家发展改革委还表示，下一步将密切关注煤炭市场供需形势和价格变化，加强煤炭中长期合同签约履约监管，采取有力有效措施保障煤炭价格运行在合理区间。当发现价格超出合理区间时，将立即进行提醒约谈，必要时通过调查、通报等手段，引导煤炭价格回归合理区间，对于存在涉嫌哄抬价格行为的，将移送有关部门依法查处。

(责编：申佳平、高雷)

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