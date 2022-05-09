人民网北京5月9日电 （记者王震）据财政部网站消息，为支持加强非物质文化遗产保护，近日，财政部下达2022年非物质文化遗产保护资金1.27亿元，用于国家非物质文化遗产管理和保护等。算上此前已提前下达金额，截至目前已下达预算资金约8.26亿元。

2022年非物质文化遗产保护资金分省预算表 。来源：财政部网站

财政部要求，进一步健全全过程预算绩效管理机制，主管部门和资金使用单位要随同预算资金申报同步填报绩效目标，同级财政部门要加强绩效目标审核，并将绩效目标随同预算同步批复下达，作为绩效监控和评价的重要依据，切实提高财政资金使用效益，防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。

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