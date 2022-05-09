原标题：阿里巴巴国际站新增东南亚海运服务，满足东南亚投厂中国商家物流履约

5月9日消息，今年5月，阿里巴巴国际站正式启动“物流服务月”，纾解外贸商家出货难题。“近年来，受全球疫情影响，运力不足、舱位难求、运费暴涨等物流问题集中爆发，越来越多的中小商家从供应链环节要效益和效率。”阿里巴巴国际站跨境供应链总经理王添天表示，阿里巴巴国际站“物流服务月”包含五大举措，希望分担外贸商家供应链成本，助力商家出海。

在空快方面，针对带电货品运输难的问题，阿里巴巴国际站今年在推出“无忧中美3C专线”的基础上即将推出“无忧中欧3C专线”，支持运输电池产品和微磁产品，覆盖欧盟25个国家和地区发货，运输时效最快10个工作日达。

在货运方面，阿里巴巴国际站为商家提供指定线路“保舱保柜，甩柜必赔”的海运服务，指定海运整柜+拖车线路，商家下单成功后，如果没有空箱供应，一个货柜赔付1000元人民币；指定海运整柜线路，如遇到甩柜，每个货柜赔付5000元人民币。

在到货保障方面，阿里巴巴国际站推出“到货保障”服务，买家选择使用“到货保障”标识的物流路线，如未按时收到货，可以收到赔付金额为订单金额10%的赔付，每个订单100美金封顶。目前，商家免费就能开通“到货保障服务”。

另外，阿里巴巴国际站新开通东南亚海运服务：满足在东南亚投厂的商家物流履约需求。近年来，不少国内企业把生产线布局到东南亚。3月份的外贸数据显示，以越南为代表的东南亚出口量迅速猛增，舱位的需求愈加紧缺。为此，阿里巴巴国际站物流服务新增了越南海防、泰国林查班、印尼雅加达到美东港口纽约、休斯顿、以及查尔斯顿的海运航线，满足在东南亚投厂的商家物流履约需求。

(责编：董童、李源)