原标题：云闪付APP上线抗疫保障平台 购买生活物资立减30元

近日，云闪付APP内上线了“河南疫情保障平台”小程序，郑州、漯河地区的用户可登陆该小程序，选购生鲜肉、鲜奶、米面粮油、蔬菜等，足不出户，在线完成居家物资储备。

“河南疫情保障平台”小程序的上线，是中国银联河南分公司积极响应河南省委、省政府号召，落实省商务厅关于“双品网购节”和“促进消费，保障民生”的工作部署，联合河南省内各大企业开展的抗疫保供举措。

为进一步保障河南受疫情影响地区生活物资供应渠道畅通，保障民生基本需求，在提供免费配送服务的基础上，银联还开展了在“河南疫情保障平台”小程序中下单支付立减30元的优惠活动。

后续，银联将持续践行“支付为民”理念，充分发挥平台与技术优势，为更多地区的用户提供优质、高效的支付服务，切实满足民生需求。

(责编：董童、李源)