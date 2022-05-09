云闪付APP上线抗疫保障平台 购买生活物资立减30元
2022年05月09日17:01 | 来源：新华网
小字号
原标题：云闪付APP上线抗疫保障平台 购买生活物资立减30元
近日，云闪付APP内上线了“河南疫情保障平台”小程序，郑州、漯河地区的用户可登陆该小程序，选购生鲜肉、鲜奶、米面粮油、蔬菜等，足不出户，在线完成居家物资储备。
“河南疫情保障平台”小程序的上线，是中国银联河南分公司积极响应河南省委、省政府号召，落实省商务厅关于“双品网购节”和“促进消费，保障民生”的工作部署，联合河南省内各大企业开展的抗疫保供举措。
为进一步保障河南受疫情影响地区生活物资供应渠道畅通，保障民生基本需求，在提供免费配送服务的基础上，银联还开展了在“河南疫情保障平台”小程序中下单支付立减30元的优惠活动。
后续，银联将持续践行“支付为民”理念，充分发挥平台与技术优势，为更多地区的用户提供优质、高效的支付服务，切实满足民生需求。
(责编：董童、李源)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 财政部累计下达预算8.26亿元 保护国家非物质文化遗产
- 人民网北京5月9日电 （记者王震）据财政部网站消息，为支持加强非物质文化遗产保护，近日，财政部下达2022年非物质文化遗产保护资金1.27亿元，用于国家非物质文化遗产管理和保护等。算上此前已提前下达金额，截至目前已下达预算资金约8.26亿元。…
相关新闻
- 评论
- 关注