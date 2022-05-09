5月8日，OPPO在世界微笑日启动“微笑提案”项目，该项目是 OPPO 研究院发起的科创赋能平台，由中国技术创业协会联合主办，与微软加速器达成战略合作，由深圳市信息无障碍研究会提供支持，面向全球科技工作者、创业者和社会科研力量，征集并赋能创新技术解决方案，共创美好智慧生活。

据OPPO方面介绍，2022年“微笑提案”以“致善创新”为主题，细分“科技无障碍”和“健康数智化”两大课题，最终将评选出不超过10个提案。除30万元人民币奖金外，OPPO将为每个获奖提案提供战略合作与投资机会、技术在产品上商用的机会、参与全球科技盛会、资深技术团队指导及行业大咖对话等奖励。

OPPO研究院院长刘畅表示：“我们一直实践‘致善式创新’理念，在技术领域不断探索的同时，始终坚持以人为目的，以技术为手段，用关键技术解决关键问题，推动行业与社会的良性发展。随着全球人口老龄化、数字鸿沟等问题的日渐严峻，仅仅依靠OPPO的力量远远不够，我们希望通过微笑提案，携手业界和众人的力量，共同面对社会上难解的议题，共创解决方案，携手微笑前行。”

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